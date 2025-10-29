กลุ่มคนร้ายควงปืนบุกเผารถเครื่องจักรกล 4 คัน บริษัทรับเหมาสร้างถนนที่เจาะไอร้อง

นราธิวาส - กลุ่มคนร้ายกว่า 10 คนควงอาวุธปืนครบมือ บุกจับ รปภ. ก่อนลอบเผารถเครื่องจักรกลหนัก 4 คัน ของบริษัทรับเหมาสร้างถนนในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เสียหายยับเยิน
วันนี้ (29 ต.ค.) ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านกือรง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง ว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผาเครื่องจักรกลหนักของบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนในพื้นที่ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารพราน และฝ่ายปกครอง ได้รีบนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นจุดจอดเครื่องจักรของบริษัทรับเหมาที่ทำถนนสายกือรง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรวบรวมวัตถุพยานอย่างละเอียด ขณะเดียวกันได้จัดชุดกำลังติดตามกลุ่มคนร้ายที่คาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ป่าเขาใกล้เคียง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กลุ่มคนร้ายประมาณ 10 คน พร้อมอาวุธปืนครบมือ ได้ฉวยโอกาสในช่วงเช้ามืด บุกเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนเข้าควบคุมตัว รปภ.ที่เฝ้ารถของบริษัทฯ จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้ลงมือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราดและจุดไฟเผารถเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างถนนเสียหาย จำนวน 4 คัน ประกอบด้วย 1.รถเกลี่ยดิน จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องโดยสารเสียหาย, 2.รถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณเบาะที่นั่งและห้องโดยสาร, 3.รถบดสั่นสะเทือน (ล้อเหล็ก) จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องโดยสาร และ 4.รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณด้านหน้ารถและห้องเครื่องยนต์ จากนั้นกลุ่มคนร้ายจึงได้หลบหนีไป
อย่างไรก็ตามในการก่อเหตุครั้งนี้กลุ่มคนร้ายไม่ได้ทำร้ายร่างกาย รปภ.ที่เฝ้ารถแต่อย่างใด