กู่ไม่กลับ! ตร.คุมตัวชายคลั่งยาควงดาบขึ้นหลังคาก่อนปีนปาล์ม พบเคยส่งบำบัดแต่กลับมาเล่นซ้ำ

นครศรีธรรมราช - ชายนครศรีธรรมราชวัย 40 ปี ดีดสุดขั้วหลังเสพยาเสพติด คล้มคลั่งควงดาบกระโดดขึ้นหลังคาก่อนปีนยอดปาล์ม ตำรวจ-กู้ภัยต้องช้วยกันคุมตัวลงมาส่ง รพ. พบเคยคลั่งมาก่อนและนำตัวบำบัดแล้วแต่ก็กลับมาเล่นซ้ำอีก
วันนี้ (28 ต.ค.) ตำรวจ สภ.พระพรหม และกู้ภัยประชาร่วมใจ นำกำลังเข้าเจรจากับ นายกิตติพงศ์ อายุ 40 ปี ที่อยู่ในสภาพคลุ้มคลั่งอย่างหนักกลางสายฝน ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาขนำควงดาบข่มขู่ทุกคนที่เข้าใกล้ ส่วนในขนำพบอุปกรณ์การเสพยาบ้า เศษยาบ้า และมีร่องรอยการเสพยาบ้าได้ไม่นาน
ตำรวจและกู้ภัยรวมทั้งญาติต่างช่วยกันพยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผล กระทั่งต้องตัดสินใจใช้มาตรการเข้าควบคุมตัวเพื่อป้องกันอันตรายและเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับชาวบ้าน แต่ปรากฎว่า นายกิตติพงศ์ ยังคลุ้มคลั่งอย่างหนัก ปีนขึ้นไปบนต้นปาล์มจนหนามทางปาล์มขูดตำตามร่างกายได้รับบาดเจ็บ แต่ก็ไม่สามารถหยุด นายกิตติพงศ ได้
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยต้องช่วยกันใช้อุปกรณ์เข้าควบคุมและนำตัวลงมาจากต้นปาล์มได้อย่างทุลักทุเล เพื่อควบคุมอาการคลุ้มคลั่ง โดยใช้เวลาร่วมกว่า 2 ชม. จึงเป็นผลสำเร็จ จากนั้นจึงรีบเคลื่อนย้ายนำตัวส่ง รพ.พระพรหม เพื่อเข้ารับการรักษาบำบัดอาการ
ขณะที่ตำรวจให้ข้อมูลว่า นายกิตติพงศ์ เป็นตัวตึงรายสำคัญของหมู่บ้าน มักก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยหาเงินมาซื้อยาเสพติดเพื่อนำไปเสพ โดยก่อนหน้าเคยคลุ้มคลั่งมาแล้ว ทำให้ตำรวจที่เข้าคุมตัวได้รับบาดเจ็บกลับไป 1 นาย หลังจากบำบัดแล้วก็ยังกลับมาเสพยาบ้าอย่างหนักจนคลุ้มคลั่งอีกในครั้งนี้