ระทึก! ไฟฟ้าช็อต 4 คนงานติดตั้งป้ายโฆษณา เจ็บ 3 ดับ 1

สุราษฎร์ธานี - สุดระทึก! เกิเหตุไฟฟ้าช็อตคนงาน ติดตั้งป้ายโฆษา ริมถนนสายรอบเกาะสมุย ทำให้มีคนเจ็บ 3 ราย และ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เมื่อบ่ายวันนี้ ( 28 ต.ค.68 ) พ.ต.ต.หญิง อัจฉรี วุฒิวัฒนา สารวัตรเวรสอบสวน สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟฟ้าช็อตมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ ริมถนนสายรอบเกาะสมุย หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง หมู่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย พบอาสามัครหน่วยกู้ภัย จุดสแตนด์บายศิลางู หน่วยกู้ชีพละไม พร้อมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน จาก รพ.ไทยอินเตอร์เนชั่นแชลสมุย และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพสมุย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเกาะสมุย ทำการตัดกระแสไฟฟ้า และ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจหน่วยบริการประชาชนบ้านละไม กำลังปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ทราบชื่อ นาย นิกร อายุ 30 ปี มีอาการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดี นำส่ง ร.พ.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล นายทรงยศ อายุ 22 ปี มีอาการ ไฟไหม้ที่แขนด้านซ้าย ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดี หน่วยจุดสแตนด์บายกู้ภัยศิลางู นำผู้บาดเจ็บส่ง ร.พ.เกาะสมุย นาย ปิยะพงษ์ ไม่ทราบอายุ มีอาการ แผลไฟไหม้ที่ขาทั้ง 2 ข้าง นำส่ง ร.พ.กรุงเทพสมุย และ นาย ยงยุทธ อายุ 38 ปี ไม่รู้สึกตัว ทำ cpr ที่เกิดเหตุ นำส่ง ร.พ.กรุงเทพสมุย และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่า คนเจ็บเป็นคนงานที่มารับงานติดตั้งป้ายโฆษนา ให้กับโรงแรมแห่งหนึ่ง ระหว่างที่คนงานกำลังทำการติดตั้งเกิดไฟฟ้าช็อต ทำให้คนงานที่กำลังติดตั้งป้ายร่วงตกลงมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวงสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง