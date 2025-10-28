สลด! เจ้าของร้านรถเช่าขับเก๋งเสียหลักพุ่งชนกระบะสวนทาง เสียชีวิตอนาถ

สุราษฎร์ธานี - ชายวัย 65 ปี เจ้าของร้านรถเช่าบนเกาะสมุย ขับเก๋งกลับจากรับคืนรถลูกค้า ขากลับเกิดวูบรถเสียหลักข้ามเลนพุ่งไปชนรถกระบะที่วิ่งสวนทางมา ทำให้เจ้าของร้านรถเช่าดับคาที่
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2568 ศูนย์วิทยุ สภ.บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งเกิดเหตุรถชนกันหลายคัน มีคนเจ็บ เหตุเกิด บนถนนสายรอบเกาะสมุย ใกล้ๆกับปั้มน้ำมันเชล หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จึงได้แจ้งให้ ร.ต.ท.ศุภกิจ จันทร์เมือง ร้อยเวรสอบสวน สภ.บ่อผุด พร้อมด้วยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย เดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าซิตี้ ทะเบียน กษ 5018 สุราษฎร์ธานี อยู่ในสภาพตะแคง หลังรถเก๋ง พังเสียหายยับ เปิดออกทั้งแถบจากแรงถูกชน ภายในรถเก๋งพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อ นายสุขสัน อายุ 65 ปี เป็นชาวอำเภอเกาะสมุย นอนเสียชีวิตอยู่ในตำแหน่ง ที่นั่งเบาะคนขับ ใกล้กับรถเก๋ง พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุสีบรอนส์เงิน ทะเบียน กอ 5172 สุราษฎร์ธานี มีนายต่อศักดิ์ เป็นคนขับ สภาพรถกระบะ ด้านหน้าฝั่งคนขับมีรอยชนได้รับความเสียหายหนัก
ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า ผู้เสียชีวิตไปรับรถเก๋งที่ให้ลูกค้าเช่าไป ต่อมาลูกค้าได้คืนรถเก๋ง ผู้ตาย ซึ่งเป็นเจ้าของร้านรถเช่า ใน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จึงได้เดินทางรับรถจากลูกค้า เพื่อจะขับกลับไปที่ร้าน โดยมีรถฟอร์จูนเนอร์อีก 1 คัน ที่ลูกเขยผู้ตายขับนำหน้า
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางตรง รถผู้ตายเกิดเสียหลัก พุ่งเข้าชนด้านท้ายรถฟอจูนเนอร์ของของลูกเลย และทำให้รถของผู้ตายเสียหลักหมุนคว้าง พุ่งตะแคงข้ามเลนไปชนกับรถถกระบะ ที่วิ่งสวนมา จนทำให้นายสุขสัน คนขับรถเก๋งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยทางพนักงานสอบสวน จะได้สอบปากคำพยานอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป