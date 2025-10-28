จนท.คาดเหตุระเบิดทางรถไฟมะรือโบเป็นฝีมือกลุ่ม “อับดุลเลาะ มามิง” ขณะที่รถไฟกลับมาวิ่งตามปกติ

นราธิวาส – รถไฟขาขึ้นและขาล่องทั้ง 14 ขบวนวิ่งให้บริการรับผู้โดยสารตามปกติแล้ว หลังโจรใต้วางระเบิดเส้นทางรถไฟบริเวณใกล้กับสถานีมะรือโบ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ขณะที่ความคืบหน้าด้านคดี จนท.คาดฝีมือกลุ่ม “อับดุลเลาะ มามิง”
วันนี้ (28 ต.ค.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณกองหินใกล้กับประแจสับรางเบอร์ 2 ด้านใต้ ห่างจากสถานีรถไฟมะรือโบ ประมาณ 100 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหมอนประแจคอนกรีตที่ชำรุด และนำหินใหญ่เข้าถมบริเวณหลุมระเบิดจนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้เปิดทางเดินรถไฟทั้งขาขึ้นและขาล่องทั้ง 14 ขบวน ที่วิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จรดปลายทางสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา และสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยผ่านบริเวณสถานีรถไฟมะรือโบได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้
ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย คือ อส.ทพ.ประคอง นามมี และนายฮิบรอเฮง กาเจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกสะเก็ดระเบิดและได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นั้น ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว คาดว่าอีก 1-2 วัน แพทย์จะอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านพัก
ด้านเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คาดว่าเป็นฝีมือการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มของ นายอับดุลเลาะ มามิง ที่มีหมายจับ 2 คดี ปล้นรถกระบะบริษัทหาดทิพย์ในพื้นที่ อ.จะแนะ แล้วใช้เป็นพาหนะในการปล้นร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ อ.ระแงะ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567
ด้าน น.ส.ตัสณีม สัจจกุล พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเจาะไอร้อง กล่าวว่า ปกติจะใช้รถไฟเดินทางไปทำงานเป็นประจำ เพราะต้องไปกลับระหว่างยะลากับเจาะไอร้องทุกวัน ใช้บริการรถไฟเป็นหลักเพราะสะดวกและราคาถูก ไปถึงสถานีก็สามารถต่อมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลได้เลย จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้รถไฟไม่สามารถเดินทางต่อได้ ตอนนั้นอยู่แถวสถานีรถไฟรือเสาะ ทางเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าไม่สามารถไปต่อได้ ก็เลยต้องโทรแจ้งหัวหน้าว่าจำเป็นต้องลางานกระทันหัน
“สำหรับเหตุการณ์แบบนี้กระทบโดยตรงกับการทำงานเลยค่ะ เพราะไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ตามปกติ บางครั้งถ้าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย อาจต้องไปพักที่แฟลตของโรงพยาบาลแทน ซึ่งก็มีที่พักบริการให้กับเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะ” น.ส.ตัสณีม กล่าว