“พาณิชย์” ยกทัพ “ธงเขียว” บุกสุราษฎร์ฯ! ลดหนักปุ๋ยเคมี 6 สูตรยอดนิยม 200 บาท/กระสอบ หนุนเกษตรกรใต้ลดต้นทุนสู้ภัยเศรษฐกิจ

สุราษฎร์ธานี - กรมการค้าภายใน ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน เดินหน้าโครงการ "ธงเขียว ราคาประหยัด” ช่วยเหลือเกษตรกรสุราษฎร์ธานี ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี 6 สูตรหลัก ลดราคาสูงสุดถึง 200 บาทต่อกระสอบ หวังเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรภาคใต้มีกำไรจากการเพาะปลูก
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดงาน "ธงเขียว ราคาประหยัด” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ตลาดสินค้าการเกษตรสหกรณ์นิคมพนม จำกัด ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2568 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรม ลดภาระต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
โครงการ "ธงเขียว ราคาประหยัด” มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างปุ๋ยและเคมีเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ภายในงานมีการจำหน่ายปุ๋ยเคมี 6 สูตรยอดนิยม ที่ใช้สำหรับพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้ 46-0-0 , 0-0-60 , 21-0-0 , 15-15-15 , 25-7-7 และ 14-7-35 โดยปุ๋ยทั้ง 6 สูตรนี้ ลดราคาสุดพิเศษทันที กระสอบละ 200 บาท จากราคาป้าย (จำกัดการซื้อไม่เกินคนละ 5 กระสอบ) และเกษตรกรยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้ซื้อสารเคมีเกษตรอื่น ๆ เช่น ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนแบบครบวงจร เพื่อร่วมลดต้นทุน สร้างกำไร และเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน
จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ซื้อปัจจัยเกษตรในงาน “ธงเขียว ราคาประหยัด ปุ๋ยถูก ยาดี ต้องที่ธงเขียว” ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2568 นี้ ณ ตลาดสินค้าการเกษตรสหกรณ์นิคมพนม จำกัด อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี