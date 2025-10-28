สาวใหญ่ขับเก่งฝ่าแผงกั้นรถไฟ ถูกชนรถพังยับ โชดบาดเจ็บเล็กน้อย

สุราษฎร์ธานี - สาวใหญ่วัย 59 ปี ขับเก๋งฝ่าแผงกั้นรถไฟถูกชนรถพังยับ เสียหลักไปชนกับรถกระบะที่จอดอยู่รับได้ความเสียหาย แต่โชคดีบาดเจ็บเล็กน้อย ขบวนรถไฟเสียเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเดินทางต่อ
เมื่อเวลา 12.20 น. วันนี้ (28 ต.ค. 68 ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุรถไฟชนกับรถยนต์กระบะ และรถเก๋ง บริเวณจุดตัดรถไฟ ม.4 ต.บ้านส้อง (ระหว่างสถานีบ้านพรุกระแชง - บ้านส้อง) จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบสภาพรถยนต์มีร่องรอยถูกรถไฟชนได้รับความเสียหาย 2 คัน มีผู้บาดเจ็บ 1 รายทราบ ชื่อ น.ส.บุญชู ทองบำรุง อายุ 59 ปี ผู้ขับรถเก๋งโตโยต้า ยาริส สีเทาดำ ทะเบียน กย 4701 สุราษฎร์ธานี ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อาการบาดเจ็บไม่มากนัก ส่วนรถยนต์คันที่ 2 ที่ได้รับความเสียหายเป็นรถยนต์กระบะอีซูซุ สีเทาดำทะเบียน ขง 7309 สุราษฎร์ธานี โดยมี นายณัฐชัย วิชัยดิษฐ์ อายุ 34 ปี เป็นคนขับ อาการปลอดภัย รถได้รับความเสียหาย โดยที่รถไฟ ขบวนท้องถิ่นที่ 446 (ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร) จอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 20 เมตรไม่ได้รับความเสียหายและผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถยนต์อีซูซุได้ขับมาถึงบริเวณจุดตัดรถไฟที่มีสัญญาณแจ้งเตือนและเครื่องกั้นอัตโนมัติกำลังลดต่ำลง เพื่อให้รถทั้ง 2 ฝั่ง หยุด ในช่วงจังหวะนั้นได้มีรถยนต์เก๋งขับฝ่าเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติเข้ามา เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับขบวน 446 ที่กำลังขับมาตามเส้นทางรถไฟ ทำให้รถยนต์เก๋งเมื่อถูกรถไฟเฉี่ยวเสียหลักพุ่งกระแทกไปชนรถยนต์อีซูซุที่จอดรออยู่ได้รับความเสียหาย โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 รายแต่อาการไม่รุนแรง
นายณัฐชัย วิชัยดิษฐ์ อายุ 34 ปี กล่าวว่า ขณะที่ตนขับรถมาบริเวณจุดตัดรถไฟเห็นแผงกั้นเริ่มลง และรถไฟกำลังมา จึงหยุดรถจอดรอ เพี่อให้รถไฟผ่านไปก่อน จู่ๆก็มีรถอีกคันพุ่งฝ่าแผงกั้นจึงถูกรถไฟพุ่งชน จนฟาดถูกรถตัวเองได้รับความเสียหาย ทั้งที่รถยนต์ทั้ง 2 ฝั่งได้บีบแตรรถเตือนเสียงดังมาก แต่คงไม่ได้ยิน โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต และตัวเองก็โชคดีที่รอดชีวิตมาได้
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับรถยนต์เก๋งน่าจะมองไม่เห็นไม้กั้นที่กำลังจะปิดทางผ่าน ลักษณะไม้อาจจะต่ำ จึงขับข้ามมา จนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว และจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รถไฟล่าช้า 34 นาที