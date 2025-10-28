แห่พระรอบเมืองศาลเจ้ากะทู้ ต้นกำเนิดประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตและฉลองครบรอบ 200 ปี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรับขบวนแห่พระ “ศาลเจ้ากะทู้” ต้นกำเนิดประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ครบรอบ 200 ปี จัดพิธีอิ้วเก้ง หรือพิธีแห่พระรอบเมือง ขณะที่ม้าทรงชายหญิงเข้าร่วมจำนวนมาก
ก้าวเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (28 ต.ค.) ศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ และเป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผัก ได้จัดให้มีพิธีแห่พระรอบเมือง โดยตั้งขบวนที่หน้าห้างแม็คโครภูเก็ต ถ.วิชิตสงคราม อ.เมือง ก่อนเคลื่อนขบวนเข้าสู่ตัวเมือง ตลอดสองข้างทางมีประชาชนตั้งโต๊ะรับพระ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ออกมาชมขบวนเป็นจำนวนมาก
สำหรับขบวนแห่พระของศาลเจ้ากะทู้ มีม้าทรงชายหญิงต่างมีการใช้อาวุธในตำนานทรมานร่างกาย เพื่อรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผัก เช่น หัวมณฑล เหล็กแหลม เป็นต้น
สำหรับศาลเจ้ากะทู้ เป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต (กินเจ) โดยเริ่มประเพณีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2368 ปัจจุบันมีอายุครบ 200 ปี และยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมทุกประการ
สำหรับวันพรุ่งนี้ (29ต.ค.) เป็นวันสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2568 โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าหล่อโรง จากนั้นตั้งแต่เวลา 22.00-00.00 น. ทุกศาลเจ้าที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักประจำปีจะประกอบพิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต่ (ประธานประเพณีถือศีลกินผัก) และหยกอ๋องซ่งเต่ (เง็กเซียนฮ่องเต้) บริเวณชายหาดหน้าศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง กลับสวรรค์ หรือเรียกกันว่า "ส่งพระ