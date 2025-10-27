พลีชีพ 1 นาย! คนร้ายลอบวางระเบิดรถ อส.ชคต. ใน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดรถ อส.ชคต.เรียง อ.รือเสาะ ขณะเดินทางกลับจากไปส่งปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 ราย
วันนี้ (27 ต.ค.) เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ขณะเดินทางกลับจากภารกิจส่งปลัดอำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นหัวหน้าชุด ชคต.เรียง เหตุเกิดในพื้นที่ บ้านมูบา (บ้านย่อยบ้านบลูกาฮีเล) หมู่ 6 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
แรงระเบิดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลายราย เบื้องต้นรายงานยืนยันว่า มญ.ไซนูเด็ง ดอฆอ สมาชิก อส.ชคต.เรียง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ