คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ยกระดับการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.พนิดา สุขศรีเมือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคุ่ง ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่ “ก้าวข้ามนิยายวาย : จากจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปร” โดย พญ.อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร (แพทย์และนักเขียน นามปากกา Sammon) และ “AI เปลี่ยนโลก : ทักษะใดของมนุษย์ที่ยังจำเป็น” โดย ดร.อนันท์ ชกสุริยวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผศ.ดร.พิมพวรรณ ใช้พานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสถาบัน ถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาทักษะการวิจัย การสื่อสารทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ