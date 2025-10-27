หน่วยงานราชการเบตงเริ่มประดับผ้าขาวดำตามสถานที่สำคัญ แสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ยะลา - หน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เร่งประดับผ้าขาวดำตามสถานที่สำคัญ เพื่อไว้อาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะที่ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าชุดเสื้อสีดำเริ่มขาดตลาด
วันนี้ (27 ต.ค.) ที่ อ.เบตง จ.ยะลา หลังจากรัฐบาลขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลดธงลงครึ่งเสาและประดับผ้าขาว-ดำ เป็นเวลา 30 วัน เพื่อแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พนักงานเทศบาลเมืองเบตงจึงได้เร่งผูกผ้าขาว-ดำ เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ส่วนบรรยากาศการที่ตลาดเทศบาลเมืองเบตง ประชาชนต่างหาซื้อเสื้อดำเพื่อใส่ไว้ทุกข์ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวนมากกว่าปกติ ทำให้เสื้อบางแบบและบางไซส์เริ่มขาดตลาด
นางพีระพรรณ ชอบแต่ง แม่ค้ารายหนึ่ง เล่าว่า ช่วงนี้มีลูกค้ามาเลือกซื้อเสื้อโทนสีสุภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน หลังจากทางการขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วม โดยเฉพาะเสื้อสีดำเริ่มขายดี มีทั้งเสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล เสื้อคอปก เสื้อคอกรม ทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย บางคนมีก็มาซื้อเพิ่ม ทำให้สินค้าเริ่มขาดสต๊อก บางไซส์ไม่มีขายแล้วต้องรอสั่งออเดอร์เพิ่มเท่านั้น ส่วนราคาขายเริ่มจากตัวละ 180-250 บาท ไม่ได้ขึ้นราคาตามกระแสแต่อย่างใด