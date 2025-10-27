ยิ่งใหญ่ แห่พระรอบเมืองพังงา ม้าทรงกว่า 500 องค์ จาก 20 ศาลเจ้า โชว์อภินิหารร่วมพิธีอิ้วเก้ง

พังงา – ศาลเจ้าในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา กว่า 20 แห่ง จัดพิธีแห่พระรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่ ในประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2568 ม้าทรงกว่า 500 คน โชว์อภินิหาร
วันนี้ ( 27 ต.ค.68) ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2568 บรรดาศาลเจ้าในจังหวัดพังงา นำโดยศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ พร้อมด้วยศาลเจ้าอื่นๆ อีกหลายแห่งในเขต อ.เมืองพังงา และอำเภอใกล้เคียงกว่า 20 ศาลเจ้า ได้ร่วมกันประกอบพิธีเฉี้ยโห้ย (อัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์) พร้อมกับพิธีอิ้วเก้ง หรือแห่พระรอบเมือง ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการเสด็จออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์หรือทำนองออกเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ในโบราณ ซึ่งมีบรรดาเหล่าม้าทรงของเทพเจ้าจีน ทั้งผู้ชาย ผู้หญิงกว่า 500 องค์ ร่วมแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทรมานร่างกาย โดยการใช้อุปกรณ์นานาชนิด และหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของมีคมทิ่มแทงไปตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเชื่อว่าเป็นการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักตามความเชื่อมาแต่โบราณ
โดยมีประชาชนเชื้อสายจีนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองพังงา และพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมพิธีคอยติดตามขบวนแห่กว่า 5,000 คน และมีการตั้งโต๊ะที่บริเวณหน้าบ้าน พร้อมด้วย ธูป เทียน น้ำชา และบรรดาผลไม้นานาชนิด เพื่อรอรับขบวนพระผ่านหน้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนำความโชคดีเข้ามาสู่บ้านเรือน โดยขบวนแห่พระได้แห่ไปรอบ ๆ เขตเทศบาลเมืองพังงา ไปสิ้นสุดพิธีที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋
สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา ทุกศาลเจ้าในพื้นที่และใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันร่วมประกอบพีธีอิ้วเก้งหรือแห่พระรอบเมืองพังงา ในวันเดียวกันทุกๆปี เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ของผู้ที่มีส่วนร่วมในประเพณีถือศีล กินผัก และเป็นการช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายของประชาชน ในการจัดซื้อของไหว้มาตั้งโต๊ะรับขบวนพระ นอกจากนั้น ยังได้ลดภาระในเรื่องการจัดการจราจรภายในตัวเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการทำความสะอาดถนนของเจ้าหน้าที่เทศบาลอีกด้วย