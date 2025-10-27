ยิ่งใหญ่! แห่พระรอบเมืองอ๊ามจุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง ภูเก็ต ม้าทรงร่วมแสดงอภินิหารกว่า 2 พันคน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - แห่พระรอบเมืองศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าเก่าแก่ในประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต สุดยิ่งใหญ่ ม้าทรงร่วมแสดงอภินิหารกว่า 2,000 คน ขณะที่ประชาชนตั้งโต๊ะรับพระ และชมขบวนแห่พระคึกคักตลอดเส้นทาง
วันนี้ ( 27 ต.ค.) บรรยากาศการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง ในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการจัดงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยวันนี้เป็นพิธีแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในภูเก็ต
โดยขบวนได้ออกจากศาลตั้งแต่เช้า ไปตามถนนเส้นต่างๆ เพื่อมุ่งหน้าไปสะพานหิน เป็นขบวนแห่พระที่ยาวที่สุด และมีม้าทรงเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ได้ใช้เหล็กแหลม เรือสำเภา เรือทหารจำลอง ร่ม หัวมณฑลในตำนานทิ่มแทงตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณกระพุ้งแก้มและลิ้น และยังมีการอาบน้ำมัน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผัก ซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนพระผ่าน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมชมขบวนพระ ตั้งโต๊ะรับพระ และจุดประทัด เนืองแน่นในถนนทุกสายที่องค์พระผ่าน
ส่วนในวันพรุ่งนี้ (28 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 8 ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต จะเป็นขบวนแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นศาลเก่าแก่ที่สุด และเป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ขบวนแห่พระจะออกจากศาลเจ้าตั้งแต่เวลา 06.45 น. และในเวลา 19.00 น. ทางศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง จะมีพิธีโก้ยหาน (พิธีสะเดาะเคราะห์)