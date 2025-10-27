คนร้ายลอบวางระเบิดริมรางรถไฟใน จ.นราธิวาส ทหารพราน-ชาวบ้านเจ็บ 2 ราย

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดริมรางรถไฟในพื้นที่ อ.ระแงะ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 2 รายเป็นทหารพรานและชาวบ้าน
วันนี้ ( 27 ต.ค.) เวลาประมาณ 06.00 น. ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเเสวงเครื่องบริเวณริมรางรถไฟ ในพื้นที่ บ.มะรือโบตก ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส
เบื้องต้น มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ทราบชื่อ อส.ทพ.ประคอง นามมี เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 4506 บาดเจ็บบริเวณคิ้วเล็กน้อย และ นายฮิบรอเฮง กาเจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.มะรือโบ บาดเจ็บบริเวณแขนขวาและแผ่นหลัง ทั้ง 2 ถูกนำส่งรักษายัง โรงพยาบาลอ.ระเเงะ จ.นราธิวาส
ส่วนในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าปิดพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบ ทั้งนี้ ขบวนท้องถิ่นจากสถานีสุไหงโก-ลกต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ส่วนขบวนรถเร็ว รถด่วน จากกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่แจ้งเบื้องต้นว่า จะให้บริการถึงสถานียะลาเท่านั้นจนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางแล้วเสร็จ