พสกนิกรชาวระนองร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระนอง - เหล่าพสกนิกรชาวระนอง ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ ( 26 ต.ค.68) ที่ศาลาการเปรียญ พระวิสุทธิธรรมคณี วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี

เริ่มจากประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ จากนั้นกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องกระบะมุกหน้าตู้พระอภิธรรม คณะสงฆ์สวดพระอภิธรรม ทอดผ้าบังสุกุล และกรวดน้ำ


พิธีดังกล่าวมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเหล่าพสกนิกรชาวระนอง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา และกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี


พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนชาวระนอง

