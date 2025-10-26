อลังการ! “พิธีอิ้วเก้ง” แห่พระรอบเมืองตะกั่วป่า จุดประทัดกว่า 5 ล้านนัด รับขบวนกิ้วอ๋องไต่เต่า

พังงา – สุดอลังการ มาพิธีอิ้วเก้ง” แห่พระรอบเมืองตะกั่วป่า ประชาชนรอรับขบวนพระตลอดเส้นทาง พร้อมจุดจุดประทัดกว่า5 ล้านนัด รับขบวนกิ้วอ๋องไต่เต่
วันนี้ (26 ต.ค.68) ที่ถนนศรีตะกั่วป่า ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า จ.พังงา ศาลเจ้าพ่อกวนอู(ซิ่นไช่ตึ๋ง) พร้อมด้วยโรงพระตลาดเหนือ กู่ไช่ตึ๋ง และศาลเจ้าแม่กวนอิมตะกั่วป่า ประกอบพิธีอิ้วเก้ง หรือพิธีแห่พระรอบเมือง ในวัน 6 ค่ำของประเพณีถือศีล-กินผัก ปี 2568 โดยบรรยากาศตลอดเส้นทางแห่เต็มไปด้วยเสียงประทัดกึกก้องและควันไฟขาวโพลน ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินับพันคนออกมาตั้งโต๊ะน้ำชาและผลไม้มงคลหน้าบ้าน เพื่อรอรับขบวนแห่องค์เทพเจ้าจีนที่ประดิษฐานบนเกี้ยวหามโดยผู้ถือศีลกินผัก ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันหามตลอดเส้นทางตามความเชื่อว่า “ผู้หามเกี้ยวจะได้รับสิริมงคลจากองค์เทพ” ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือเศรษฐีในพื้นที่ ต่างสมัครใจมาร่วมหามด้วยแรงศรัทธา ซึ่งวิธีการหามเกี้ยวของชาวตะกั่วป่านั้นไม่เหมือนที่ไหนๆเป็นมรดกสืบทอดต่อๆกันมาหลายร้อยปี
ขบวนแห่ยังประกอบด้วยเหล่า “ม้าทรง” ทั้งชายและหญิงหลายร้อยคน แสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทรมานร่างกาย ใช้ของมีคมทิ่มแทงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผัก ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนโพ้นทะเล
ไฮไลท์สำคัญของพิธี อยู่ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู (ซิ่นใช่ตึ๋ง) และหน้าศาลเจ้ากู่ไช่ตึ๋ง ซึ่งกลายเป็นจุดที่ผู้คนรอชมแน่นขนัด เสียงประทัดดังสนั่นราวกับฉากสงครามในภาพยนตร์ ชาวบ้านนับร้อยร่วมแรงกันโยนประทัดเข้าใส่ขบวนเกี้ยวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเสียงประทัดดังต่อเนื่องกว่า 2 ชั่วโมง คาดว่าปีนี้มีการจุดประทัดรวมกันมากกว่า 5 ล้านนัด หลังเสียงประทัดสงบลง เหล่าผู้หามเกี้ยวที่ทั้งตัวเต็มไปด้วยเขม่าควันและคราบประทัดเดินออกมาโดยปลอดภัย ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะ “ผู้ถือศีลอย่างเคร่งครัด” หรือที่เรียกว่า “เฉ้ง” จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่พื้นถนนที่ขบวนพระผ่าน กลายเป็นพรมสีแดงจากเศษประทัด — สัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลที่ปกคลุมทั่วเมืองตะกั่วป่า
พิธีอิ้วเก้ง เป็นการจัดขบวนแห่เปรียบเหมือนเป็นการเสด็จออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์หรือทำนองออกเยี่ยมราษฏรของพระมหากษัตริย์ในโบราณ พิธีกรรมนี้ไม่เพียงสะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวตะกั่วป่า หากยังเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ยังคงสร้างความตื่นตาตรึงใจให้กับผู้ร่วมงานทุกปี