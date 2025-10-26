ทุกวัดในตรังพร้อมใจงดขบวนแห่หน้ากฐินเพื่อแสดงความไว้อาลัย สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง

ตรัง - ทุกวัดใน จ.ตรัง ต่างพร้อมใจกันงดขบวนแห่หน้ากฐินเหมือนดังเช่นในทุกปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงความไว้อาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (26 ต.ค.) สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ ทุกวัดและประชาชนต่างพร้อมใจกันงดขบวนแห่หน้ากฐิน เหมือนดังเช่นการทอดกฐินสามัคคีในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีรถขยายเสียง พร้อมเปิดเพลงเต้นรำกันหน้ากฐินกันหน้าขบวนกฐินอย่างสนุกสนาน ตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่มุ่งหน้าเข้าวัด
อย่างเช่นที่ วัดห้วยนาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปีนี้ทั้งวัดและพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันงดขบวนแห่อย่างสิ้นเชิง คงเหลือความตั้งใจในการทำบุญทอดกฐินตามปกติ ที่แต่ละคณะได้ยกพุ่มกฐินไปเข้าวัดทำบุญ และร่วมกันออกโรงทาน พร้อมตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นายพรชัย สุวรรณอัมพร นายก อบต.ห้วยนาง บอกว่า ปีนี้งดงานรื่นเริง งดขบวนแห่กฐินทั้งหมด แต่ได้มีการทอดกฐินตามปกติ เพื่อแสดงความไว้อาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง โดยประชาชนต่างรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์