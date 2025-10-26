ชาวนราธิวาสหลั่งไหลร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นราธิวาส - ชาวนราธิวาสหลั่งไหลร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความอาลัยยิ่ง
วันนี้ (26 ต.ค.) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โดยในพิธีเป็นไปอย่างสงบ สง่างาม และเปี่ยมด้วยความอาลัย โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายน้ำสรงพระบรมศพ พร้อมลงนามแสดงความอาลัย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั่วประเทศตลอดรัชสมัย
ในโอกาสนี้ นางสุวคนธ์ อนุกูลพันธ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ให้สัมภาษณ์แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกล่าวว่า ตนเริ่มทำงานกับเหล่ากาชาดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 รวมเวลาประมาณ 50 ปี และเคยมีโอกาสตามเสด็จพระองค์ท่านเมื่อครั้งเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ได้เห็นด้วยตาว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ทรงงานหนักตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
“พระองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน ดิฉันเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความสุข การได้ทำงานในเหล่ากาชาด ถือเป็นการได้มีส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เป็นงานจิตอาสาที่ทำด้วยหัวใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทำด้วยความตั้งใจเพื่อแทนคุณแผ่นดิน และช่วยสานต่อพระราชกรณียกิจของพระองค์” นางสุวคนธ์กล่าว พร้อมทั้งแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้าน นางสาวธนัฏฐา ตูแวมะ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ได้กล่าวว่า การสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย พวกเราชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกโศกเศร้าอาลัยยิ่ง จึงมาร่วมน้อมรำลึกและลงนามถวายความอาลัย ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดซึ้ง
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวนราธิวาส ที่ต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความรักและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างหาที่สุดมิได้