ข้าราชการพร้อมประชาชนพัทลุงต่างเดินทางสรงน้ำพระบรมศพอย่างล้นหลาม

พัทลุง - กลุ่มข้าราชการพร้อมด้วยประชาชนชาวพัทลุงต่างเดินทางร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างล้นหลาม
วันนี้ (26 ต.ค.) ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต่างพร้อมใจเดินทางมาร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สรงน้ำพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จสวรรคต
ภายในพิธี นายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระพันปีหลวง โดยมีข้าราชการและประชาชนทยอยเข้าร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
บรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดพัทลุงเป็นไปด้วยความสงบ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยความอาลัย หลายหน่วยงานในจังหวัดได้ร่วมกันประดับธงขาวดำและผูกริ้วผ้าขาวดำไว้ตามอาคารสถานที่ราชการ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมสรงน้ำพระบรมศพและถวายความอาลัยตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 16.00 น. เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง