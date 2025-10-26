จังหวัดยะลาจัดพิธีถวายสักการะและสรงน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ยะลา - จังหวัดยะลาจัดพิธีถวายสักการะและสรงน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความอาลัย
วันนี้ (26 ต.ค.) จังหวัดยะลาได้จัดพิธีถวายสักการะสรงน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา
พิธีดังกล่าวมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดยพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์อย่างสมเกียรติ
การจัดพิธีครั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 กำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 - 12.00 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีอย่างทั่วถึง กระทรวงมหาดไทย จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ขึ้นโดยพร้อมกัน
นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวในนามของจังหวัดยะลาว่า วันนี้ทางจังหวัดได้จัดพิธีถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีการสรงน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยขอเชิญชวนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนมาร่วมพิธี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. และต่อเนื่องด้วยการลงนามถวายความไว้อาลัย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาทุกท่าน ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านที่ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยพร้อมเพรียงกัน