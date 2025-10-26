อำเภอหาดใหญ่จัดพิธีถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อำเภอหาดใหญ่ จัดพิธีถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน
วันนี้ (26 ต.ค.) ที่หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน โดยอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีอย่างสมพระเกียรติ
ด้าน นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการห้างโอเดียน หาดใหญ่ กล่าวว่า ในฐานะประชาชนชาวหาดใหญ่ ตนรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นสมเด็จแม่ของแผ่นดิน และเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดูแลประชาชนมาโดยตลอด
ทั้งนี้ อำเภอหาดใหญ่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพและลงนามแสดงความอาลัย ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันนี้ (26 ต.ค.68) เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้