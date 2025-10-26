ชาวเบตงร่วมแห่องค์พระรอบเมืองแบบเรียบง่าย ลดความคึกคักสอดรับห้วงเวลาแห่งความอาลัย

ยะลา - ประชาชนร่วมแห่องค์พระรอบเมืองเบตง ในเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเรียบง่าย เพื่อแสดงความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ลดรูปแบบความคึกคักลงเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความอาลัย
วันนี้ (26 ต.ค.) บริเวณหน้าหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา บรรยากาศพิธีแห่องค์พระรอบเมืองเบตง ซึ่งเป็นประเพณีถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากมารอรับชมขบวนแห่องค์พระไปตามถนนเส้นต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง การจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 - 29 ต.ค. 2568 โดยวัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิม ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจีนอำเภอเบตง ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและเต็มไปด้วยความศรัทธาของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่พร้อมใจกันแต่งชุดขาวเข้าร่วมขบวนแห่องค์พระรอบเมือง เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สมถะ และเปี่ยมด้วยความเคารพ เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งได้ลดรูปแบบความรุนแรงของการประทับม้าทรงและความคึกคักลง เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความอาลัย ขบวนได้เน้นความสงบ สำรวม และงดการแสดงเชิงรื่นเริง โดยมีการวางดอกไม้ จุดธูปเทียน และถวายสักการะองค์เทพเจ้าตามความเชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนชาวเบตง
ทั้งนี้ เทศกาลถือศีลกินเจใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถือเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธา ความสามัคคี และความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งยังคงรักษาไว้ด้วยจิตใจอันมั่นคง แม้ในห้วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย