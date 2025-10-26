ยังเหนียวแน่น ! พลังศรัทธาชาวภูเก็ตร่วมต้อนรับขบวนแห่พระรอบเมืองศาลเจ้าบางเหนียว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พลังศรัทธายังเหนียวแน่น ! ชาวภูเก็ตร่วมต้อนรับขบวนแห่พระรอบเมืองศาลเจ้าบางเหนียว คึกคัก ม้าทรง ยังคงแสดงอภินิหารใช้อาวุธทิ่มแทงร่างกาย เพื่อรับเคราะห์แทนผู้เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก
วันนี้ (26 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้าบางเหนียว ต่าวโบ้เก้ง มูลนิธิเทพราศี ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ได้ประกอบพิธีอิ้วเก้ง หรือพิ ธีแห่พระรอบเมือง โดยบรรยากาศภายในศาลเจ้าตั้งแต่เวลา 05.30 น.มีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมรับชมการใช้อาวุธเจาะทิ่มแทงร่างกายของม้าทรงเพื่อรับเคราะห์แทนผู้ที่ถือศีลกินผัก
และในเวลาประมาณ 06.45 น. ขบวนม้าทรง พร้อมหนิ่วสั่ว (ฉัตรจีน) และตั่วเหลี่ยน ที่ประทับของกิ้วอ๋องไต่เต่ และหยกอ๋องซ่งเต่ ออกจากศาลเจ้ามุ่งหน้าไปทางปลายแหลมสะพานหิน ก่อนวกกลับเข้าตัวเมือง ผ่านถนนเส้นต่างๆ ในตัวเมืองภูเก็ต เพื่อให้พรแก่ประชาชนที่มารอรับขบวน ตั้งโต๊ะรับพระ พร้อมทั้งจุดประทัดรับพระเป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางที่ขบวนผ่าน ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นในปีนี้ สมาคมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต ได้เรียกประชุมคณะกรรมการและตัวแทนอ๊ามต่างๆในสังกัดของสมาคมอ๊ามจังหวัดภูเก็ตเป็นการด่วน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในช่วง 4 วันสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2568 ภายหลังมีประกาศการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาและจารีตประเพณีตามรูปแบบดั้งเดิม เพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณี แต่ปรับลดกิจกรรมบางส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โ
โดยให้งดกิจกรรมมหรสพหรือกิจกรรมบันเทิงที่สร้างความครึกครื้น ลดความรื่นเริง ลดระดับเสียงในขบวนแห่ และขอความร่วมมือม้าทรงในการแสดงอภินิหารให้ใช้อาวุธในตำนาน และลดขนาดของอาวุธ เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับวันนี้ (26 ต.ค.) ม้าทรงศาลเจ้าบางเหนียว ยังคงใช้อาวุธในตำนาน เหล็กแหลม มีดดาบขนาดใหญ่ หัวมณฑลขนาดใหญ่ ทิ่มแทงร่างกายเพื่อรับเคราะห์แทนผู้คนที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก
อย่างไรก็ตาม ศาลเจ้าต่างๆ ในภูเก็ตได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตลอดงานประเพณีถือศีลกินผัก โดยในคืนวันนี้ เวลา 20.00 น. ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของภูเก็ต จะประกอบ “พิธีโก้ยโห้ย” หรือ “พิธีลุยไฟ” ที่บริเวณลานพิธีกรรมชั่วคราว ถนนหลวงพ่อ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และจัดให้มีพิธีแห่พระรอบเมืองในวันพรุ่งนี้ (27 ต.ค.) ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป
