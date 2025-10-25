xs
ลุงวัย 41 ปี ขึ้นโรงพักแจ้งความ หลังพาหลานสาวเที่ยวห้างดังสุราษฎร์ฯ ถูกบันไดเลื่อนหนีบเท้า ได้รับบาดเจ็บ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุราษฎร์ธานี – ลุงวัย 41 ปี ขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวัน หลังพาหลานสาววัย 4 ขวบ ไปเที่ยวห้างเซ็นทรัล สุราษฎร์ฯ ถูกบันไดเลื่อนหนีบเท้า โชคดีคว้าตัวไว้ทัน เด็กตกใจมากและได้รับบาดเจ็บฟกซ้ำ ด้านห้างฯยันบันไดเลื่อนปลอดภัยและมีป้ายเตือน


เมื่อเวลา 19.00 น.วันนี้ (25 ต.ค.68) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี นายบุญญฤทธิ์ ชุมนุช อายุ 41 ปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาลงบันทึกประวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดต่อห้างเซ็นทรัล สาขาสุราษฎร์ธานี ว่า เวลาประมาณ 15.30 น.วันเดียวกันนี้ ตนได้พา ด.ญ.วรณัน บัวลาศ อายุ 4 ขวบ หลานสาว มาที่ห้างเซ็นทรัล สาขาสุราษฎร์ธานี ขณะที่กำลังลงบันไดเลื่อนจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่ง ตนได้ให้ด.ญ.วรณัน บัวลาศ ยืนบนบันไดเลื่อน เมื่อลงมาใกล้ถึงชั้นหนึ่ง บันไดเลื่อนได้หนีบเท้าข้างขวาของ ด.ญ.วรณัน ได้รับบาดเจ็บ


หลังจากได้ลงบันทึกประจำวันแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยนายบุญญฤทธิ์ได้เดินทางไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี สถานที่เกิดเหตุ โดยมี นายธนวรรธน์ อักษรเดช ผู้จัดการฝ่ายวิษวกรรมได้มาอธิบายถึงการทำงานของบันไดเลือนและยืนยันว่า บันไดเลื่อนไม่มีอันตราย มีการซ่อมบำรุงดูแลตลอด ส่วนที่เกิดขึ้นอาจเป็นปัญหาเรื่องของรองเท้าที่มีอัตราเสี่ยงกับบันไดเลื่อน ซึ่งทางห้างก็ได้ติดป้ายเตือนให้ระมัดระวังอยู่แล้ว


นายบุญญฤทธิ์ กล่าวว่า ตนได้พาหลาน 2 คน มาเที่ยวที่ห้างเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี หลังจากที่เที่ยวและรับประทานอาหารเสร็จก็จะเดินทางกลับ จึงได้พาหลานลงบันไดเลื่อนจากชั้นสองมายังชั้นหนึ่ง แต่ก่อนที่จะถึงชั้นหนึ่งประมาณ 5 ขั้น หลานสาวคนที่อยู่ทางฝั่งขวามือถูกบันไดเลื่อนหนีบเท้าข้างขวาและตัวหลานก็เอียงตัวลงไป ตนจึงต้องดึงตัวหลานขึ้นมา รองเท้าก็หนีบไปกับบันไดเลื่อนเหลือแค่ข้างเดียว น้องก็ตกใจร้องไห้ ตอนแรกว่าจะพาไปหาหมอ แต่น้องร้องจึงรีบพาน้องออกจากห้าง ว่าจะพาไปหาหมอ จึงได้ดูอาการน้องในเบื้องต้น สรุปว่าพากลับบ้านที่ต่างอำเภอก่อน ซึ่งแม่เด็กได้โทรไปคุยกับทางเซ็นทรัลและทางเซ็นทรัลแจ้งว่ากำลังดำเนินการ จึงได้มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี


นายบุญญฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ทางร้อยเวรได้บอกว่าให้ทางผู้เสียหายไปตั้งทนายความเรียกค่าเสียหายเอาเอง ส่วนทางเซ็นทรัลจะรับผิดอะไรอย่างไรนั้น ตนไม่ทราบต้องสอบถามกับทางแม่ของเด็ก ส่วนตัวเองนั้นเป็นลุง ได้รับมอบหมายจากแม่เด็กให้มาลงบันทึกประจำวันไว้ น้องก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่น้องตกใจร้องไห้ตลอดทางตั้งแต่ห้างไปจนถึงบ้าน และที่เท้าของน้องมีรอยฟกซ้ำนิดหน่อย ตนไม่ได้ถ่ายภาพไว้ แต่สามารถที่จะดูจากกล้องวงจรปิดของห้างได้และคนก็เห็นกันทั้งห้างฯ

