เปิดให้ทานฟรี อาหารเจในงาน “กินเจ อิ่มบุญ” ประเพณีถือศีลกินผัก ประชาชน-นักท่องเที่ยว แห่ร่วม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นักท่องเที่ยวและประชาชนกว่า 1,000 คน แห่ร่วม “กินเจ อิ่มบุญ” ในประเพณีถือศีลกินผัก หน่วยงานภาค รัฐเอกชน ร่วมออกบูธกว่า 80 บูธ เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทานอาหารเจฟรี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม
วันนี้ (25 ต.ค.68 ) ที่ศาลเจ้าบุนเท่าก๋ง ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายสิริธร บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก และ พี่น้องชาวตำบลคึกคัก ร่วมพิธีเปิดโครงการงานประเพณีถือศีล “กินเจ อิ่มบุญ” ประจำปี 2568 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน
สำหรับการกิจกรรม “กินเจ อิ่มบุญ ” ในวันนี้ มีบูธอาหารและเครื่องดื่มทาน(ฟรี) รวม 80 บูธ โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ โรงแรม ห้างร้าน นำอาหาเจหลากหลายรูปแบบมาให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ได้ลิ้มลองรสชาติ ก่อนนำเงินรายได้จากการบริจาคมอบให้กับศาลเจ้าในตำบลคึกคัก
นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ทุกองคาพยพ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคึกคัก ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน นี้ก็จะเปิดฤดูการท่องเที่ยว ของจังหวัดพังงาโดยเฉพาะพื้นที่ “เขาหลัก” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ใน ต.คึกคัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงสุดของจังหวัดพังงา จึงอยากฝากให้ทุกภาคส่วน ร่วมเจ้าบ้านที่ดี เป็นมิตรที่ดีกับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนำพามาซึ่งความอยู่ดีกินดีในสังคมอย่างยั่งยืน