ตชด.417 ทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ รวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมยาบ้ากว่า 3 แสนเม็ด-ไอซ์ 4 กิโลฯ

สุราษฏร์ธานี - ตชด.417 ขุนทะเล ทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน ยึดของกลางเป็นยาบ้า 340,000 เม็ด ไอซ์ 4 กิโลกรัม รถยนต์ 3 คัน พร้อมขยายผลจับกุมเพิ่ม
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (25 ต.ค่ะ.68) ที่กองร้อย ตชด.ที่ 417 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ตำรวจภูธร สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.จาริพัฒน์ ทองแดง ผกก.ตชด 41 นายโชติพันธ์ จุลเพชร ผอ.ปปส.ภาค8 ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ที่เจ้าหน้าที่ จับกุมนายจัน หรือ แดงใหม่ อายุ 39 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 148/169 ม.3 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และ นายกิตติพงศ์ หรือน้อย สังข์แก้วอายุ 24 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 183/6 ม.9 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า 340,000 เม็ด ไอซ์ 4 กิโลกรัม รถยนต์ 3 คัน
การจับครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ตชด.417 ได้รับแจ้งจากสายลับนายจรัน หรือแดง มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดประเภทยาบ้าและไอซ์ ในพื้นที่ อ.เวียงสระ และพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามดูพฤติกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา นายแดงขับรถยนต์ออกจากโต๊ะสนุกและมาจอดรถที่หน้าธนาคาร ธ.ก.ส. จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในรถ จำนวน 4,000 เม็ด พร้อมรับสารภาพว่ายังมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์อีกคันที่จอดไว้ที่บ้านเช่า จึงเข้าไปตรวจค้นพบ ยาบ้าอีกจำนวน 336,000 เม็ด ยาไอซ์อีกจำนวน 950 กรัม
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายแดงยินยอมให้ขยายผลล่อซื้อยาไอซ์จากนายกิตติพงศ์ หรือน้อย จำนวน 3 กิโลกรัม ในราคา 450,000 บาท และในเวลา 19.30 น. นายน้อยได้ขับรถยนต์เก๋งพร้อมนำยาไอซ์จำนวนดังกล่าวมาส่งให้ในสถานที่จุดนัดพบจึงถูกรวบตัวได้โดยละม่อม โดยผู้ต้องหาทั้งคู่ถูกดำเนินคดีในข้อหา 1. จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า,ไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน 2. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต และ3. ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ขณะมีสารเสพติดในร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินขยายผลจับกุมผู้ร่วมชบวนการมาดำเนินคดีต่อไป