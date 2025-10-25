ชาวนราธิวาสหาซื้อเสื้อสีดำไว้สวมใส่หลังทราบข่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวรรคต

นราธิวาส - ร้านค้าปรับการจำหน่ายเน้นขายเสื้อสีดำ หลังทราบข่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ขณะที่ประชาชนต่างรีบมาหาซื้อเพื่อส่วมใส่แสดงความอาลัย
วันนี้(25 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่หลังมีการประกาศจากสำนักราชวัง “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. นั้น ประชาชนต่างเศร้าโศกกับข่าวครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ทราบข่าวกันในช่วงเช้าของวันนี้ ( 25 ตุลาคม 2568 )
ขณะที่กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายซื้อของในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ต่างเลือกสวมเสื้อผ้าสีอ่อน พร้อมเริ่มออกไปหาซื้อเสื้อผ้าสีดำ เพื่อร่วมไว้อาลัยถวายแด่พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขณะเดียวกัน ร้านค้าต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีประชาชนเดินทางมาหาซื้อเสื้อผ้าสีดำ เพื่อใช้ส่วมใส่เป็นการร่วมไว้ทุกข์ตลอดระยะเวลา 90 วัน และหน่วยงานภาครัฐ 1 ปี ตามกำหนดของทางราชการ
ด้าน น.ส.มาเดียนา ยูโซะ พนักงานร้านอินเทรนด์ ถนนวรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เปิดร้านตั้งแต่ 09.00-21.00 น. เปิดเผยว่าทันทีที่เปิดร้านก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จะจำหน่ายเป็นสีดำ เพราะเชื่อว่าจะมีลูกค้าเดินทางมาหาซื้อจำนวนมาก โดยเลือกจากเสื้อผ้าที่อยู่ในสต๊อก และแจ้งให้เจ้าของร้านสั่งเสื้อผ้าเพิ่มเติม ส่วนราคาในการจำหน่ายเสื้อผ้าสีดำยังอยู่ในราคาปกติ ไม่ได้เพิ่มราคาขึ้นแต่อย่างใด
น.ส.ชยาตา เพชรชยังกูร ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่าทันทีที่ทราบข่าวตกใจเหมือนสูญเสียคนในครอบครัว ซึ่งประชาชนในพื้นที่นราธิวาสต่างผูกพันธ์กับพระองค์ท่าน เพราะในอดีตทุกๆปี เสด็จมายังจังหวัดนราธิวาส และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะให้ความช่วยเหลือกลุ่มสตรีและรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกรูปแแบบ
สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปของจังหวัดนราธิวาสในวันนี้ หน่วยงานราชการต่างลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้