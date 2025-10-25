โหดเหี้ยม! คนร้ายกระหน่ำยิง อส.นราธิวาส 10 นัดก่อนฉกปืนเหยื่อยิงซ้ำอีก 15 นัด

นราธิวาส - คนร้ายกระหน่ำยิง อส.เมืองนราฯ 10 นัดจนเสียชีวิตขณะเดินทางไปเข้าเวร ก่อนหยิบปืน 9 ม.ม.ของผู้ตายยิงซ้ำอีก 15 นัด และยังนำปืนผู้ตายไปด้วย
วันที่ (25 ต.ค.) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ปรัชญา ไบเตะ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ไปที่มัสยิดดารุสาลาม แยกทางเข้าบ้านตะเจะ ม.11 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายแวมาโซ แวกาเดร์ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/3 ม.7 ตบางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาสที่ 2 เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อเวลา 19.20 น.ของคืนวันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุไว้ตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา หลังจากเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเบื้องต้น
ในที่เกิดเหตุ บริเวณหน้าหน้ามัสยิดแยกทางเข้าบ้านตะเจะ และกองงหญ้าต้นไม้ริมถนน เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนอาก้า ขนาด 7.62 ม.ม. ตกอยู่จำนวน 10 ปลอก และปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 ม.ม. ตกอยู่ จำนวน 15 ปลอก พร้อมกองเลือดจำนวนหนึ่ง และ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น CPX สีบรอนส์ ทะเบียน 1 กย 694 นราธิวาส และซองใส่กระสุนปืนพก ขนาด 9 ม.ม. จำนวน 1 ซอง ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ส่วนศพผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายศพไปโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา ก่อนที่จะประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักตามลำพังในพื้นที่บ้านแคนา ม.7 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเดินทางไปเข้าเวร เมื่อถึงจุดเกิดเหตุห่างจากบ้านพัก ประมาณ 3 ก.ม. ได้มีคนร้าย จำนวน 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์ตามไล่หลังมา เมื่อสบโอกาสคนร้ายได้ขี่รถเข้าประชิดให้คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายใช้อาวุธปืน อาก้ายิงใส่ผู้เสียชีวิตถูกที่บริเวณลำตัว ศีรษะและหน้าอกพรุนไปทั้งร่างจำนวนหลายนัดจนรถเสียหลักล้มคว่ำ คนร้ายได้จอดรถวิ่งไปหยิบอาวุธปืนพกของผู้เสียชีวิตที่เหน็บไว้ที่เอว แล้วใช้อาวุธปืนกระบอกดังกล่าวยิงซ้ำใส่ผู้เสียชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่าเสียชีวิต แล้วคนร้ายได้เอาอาวุธปืนพกดังกล่าววิ่งซ้อนท้ายรถของเพื่อนที่ติดเครื่องไว้หลบหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง เนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด และเป็นเสาหลักของครอบครัว