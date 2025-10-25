ชาวระนองร่วมไว้อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จสวรรคต ในพิธีแห่พระใหญ่ ประเพณีถือศีลกินผัก

ระนอง – ชาวระนองร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีแห่พระใหญ่ ประเพณีถือศิลกินผักระนอง งดจุดประทัดและตีกลองเฉลิมฉลอง มีเพียงการแห่เจ้าประทับร่างม้าทรงของเทพเจ้า และขบวนสิงโตที่เดินแห่อย่างเงียบๆ
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ ( 25 ต.ค.68) ที่สี่แยกชุมชนตลาดเก่า ถนนท่าเมืองและถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง มีพิธีแห่พระใหญ่ หรือ พิธีอิ้วเก้ง ในเทศกาลถือศิลกินผักจังหวัดระนอง ไปรอบตัวเมืองระนอง โดยตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวระนอง ถือภาพฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำขบวน ตามด้วยแผ่นไวนิล น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามด้วยรถยนต์กระบะบรรทุกเสลี่ยงใหญ่ อันเป็นที่ประทับองค์กิ้วฮ่องไต่เต่ และเสลี่ยงเล็กขององค์เทพเจ้าต่างๆ
จากนั้นต่อด้วยขบวนเทพเจ้าที่มาประทับร่างม้าทรงร่วมร้อยองค์ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆกันอย่างเต็มที่ บางองค์ก็ใช้เหล็กแหลมแทงตามกระพุ้งแก้มใช้อาวุธมีดดาบขวาน และลูกตุ้มเหล็กแหลมฟาดฟันหลังตัวเอง และเชือดลิ้มด้วยคมดาบ หอก และมีดโกน ซึ่งเชื่อกันว่าการเข้าทรงของเหล่าเทพเจ้า จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และรับเคราะห์กรรมแทนชาวเมืองทั่วไป
ก่อนจะตามด้วยรถแห่ธงสัญลักษณ์ ประเพณีถือศิลกินผักจังหวัดระนอง และขบวนสิงโต ที่เดินปิดท้ายขบวน กิจกรรมในวันนี้ เป็นไปตามประเพณีความเชื่อของชุมชน แต่งดการจุดประทัดและงดขบวนแห่ตีกลองเฉลิมฉลองรับองค์เทพเจ้า เพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ยังสร้างความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทยทุกคน