ชาวอำเภอเบตงแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ยะลา - ชาวอำเภอเบตง แสดงความอาลัยถวาย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ซาบซึ้งพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในปี 2519
วันนี้ (25 ต.ค.) หลังจากสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ประชาชนชาว อ.เบตง จ.ยะลา ที่ทราบข่าว ต่างรู้สึกใจหายและเศร้าเสียใจ บรรยากาศโดยทั่วไปเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยอย่างสุดซึ้ง โดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ยังคงออกมาจับจ่ายและค้าขายกันตามปกติ แต่สีหน้าและแววตาของหลายคนแสดงถึงความเศร้าโศก ต่างพูดคุยถึงพระราชกรณียกิจอันงดงามของพระองค์ท่านด้วยความอาลัย หลายคนเผยว่า เมื่อทราบข่าวสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย รู้สึกใจหาย พูดไม่ออก เพราะพระองค์ทรงเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและมีความผูกพันตั้งแต่เกิดมาบนแผ่นดินไทย
แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง รวมทั้งประชาชนอำเภอเบตง กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ตลอดชีวิตไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะชาวชนบท ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ รวมทั้งอำเภอเบตง ซึ่งเป็นอำเภอที่ทุรกันดารในปี 2519 เสด็จมาพร้อมกับในหลวงราชกาลที่ 9 เสด็จมาเพื่อส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อทราบข่าวตอนเช้ามืดยังคิดว่าข่าวปลอมอยู่เลย เพื่อนๆส่งไลน์มาถามว่าจริงหรือไม่ จนมีประกาศของสำนักพระราชวัง ก็รู้สึกเศร้ามาก เหมือนสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของคนทั้งแผ่นดิน ทั้ง 2 พระองค์ ในหลวงเปรียบเสมือนพ่อ ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปรียบเสมือนแม่ และขอให้เสด็จสู่สวรรคาลัย เธอกล่าวด้วยเสียงสั่นคลอ
ทั้งนี้ ประชาชนในอำเภอเบตงต่างพร้อมใจแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยหลายหน่วยงานเตรียมจัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้