ส.โรงแรมกระบี่ จับมือ ส.เทคโนโลยีฯ ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่

กระบี่ - สมาคมโรงแรมกระบี่ จับมือ สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (ประเทศไทย) ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่ (MarTech) สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ
สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (ประเทศไทย) จัดงาน “Global MarTech Integration Day 2025: มาร์เทค มาเที่ยวไทย” ระหว่างวันที่ 23–25 ตุลาคม 2568 โดยมีนางสาวกัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่นายไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด และนางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา รองประธานฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่ (MarTech)สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
ภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนาและบรรยายจากผู้นำในวงการเทคโนโลยีและการตลาด พร้อมการแข่งขัน “MarTech Pitching Competition” ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Growth for Thai Tourism” เพื่อค้นหาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวไทย
งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลัก ได้แก่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ร่วมด้วย BytePlus Thailand, PAM, Creww, หอการค้าจังหวัดกระบี่ และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวนาง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Sunset Cruise ชมความงามพระอาทิตย์ตกของอ่าวพระนางด้วยเรือ Aonang Princess และ Networking Party ริมหาดอ่าวนาง พร้อมพิธีมอบรางวัล “Most Popular Solution”, “Best MICE MarTech Solution by TCEB”และ “Best AI Solution by BytePlus” เพื่อยกย่องแนวคิดนวัตกรรมด้านการตลาดที่สร้างสรรค์และยั่งยืน
“Global MarTech Integration Day 2025”นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดกระบี่ในการก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบ “Digital x Sustainable Tourism” ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ชาญฉลาด (Smart TourisDestination) และแข่งขันได้ในระดับโลก