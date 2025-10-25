หนุ่มใหญ่วัย 51 ปี ดับปริศนาคารั่วลวดหนาม พบบาดแผลถูกของมีคมแทง ตร.ส่งตรวจหาสาเหตุการตาย

สุราษฎร์ธานี – หนุ่มใหญ่วัย 51 ปีดับปริศนาคารั่วลวดหนาม พบบาดแผลถูกของมีคมแทงที่ใบหน้าและลำตัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ รีบส่งร่างตรวจนิติเวชหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 7.30 น. วันนี้ (25 ต.ค.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตที่บริเวณริมถนน กม.30 ม.3 ต.บางเดือน จึงประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 แพทย์เวร และอาสาสมัครมูลนิธิกุศลศรัทธา ประจำจุดบ้านแท่นแก้ว เข้าร่วมตรวจที่เกิดเหตุ
ในเบื้องต้นทราบผู้เสียชีวิตชื่อ นายอภิชาติ ชัยเจริญ อายุ 51ปี สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่กับรั่วลวดหนาม มีบาดแผลถูกของมีคมแทงเข้าที่บริเวณใบหน้า 1 แผล ชายโครงขวา 1 แผล เสียชีวิตมากว่า 6 ชั่วโมง บริเวณที่เกิดเหตุพบมีดพก 1 เล่มและรถจักรยานยนต์ 1 คันของผู้เสียชีวิต
หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว ทางพนักงานสอบสวนได้มอบหมายให้กู้ภัยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ส่งนิติเวช รพ.สุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจพิสูจน์หาข้อเท็จจริงบาดแผลว่าเกิดจากอะไร เพื่อดำเนินการต่อไป
นายทรงวิทย์ ชัยเจริญ หลานชาย ผู้เสียชีวิต บอกว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตน่าจะขับรถเครื่องกลับจากการไปนั่งดื่มที่ร้านอาหารและมาเกิดเหตุที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นซอยเข้าบ้านตนเองที่อยู่ห่างไปประมาณ 200 เมตร และในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบกลายเป็นศพจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากอุบัติเหตุมากกว่าการถูกทำร้าย ในขณะที่ญาติระบุว่าผู้ตายชอบออกไปนั่งดื่มและร้องเพลงร้าคาราโอเกะเป็นประจำทุกคืนและเมากลับบ้าน
ในขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ ต้องรอผลการชันสูตรเจาแพทย์นิเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเสียก่อน ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นมาจากลวดหนามหรือของมีคมชนิดอื่น ส่วนมีดพกน่าจะเป็นของผู้เสียชีวิตเอง