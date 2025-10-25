ตร.เมืองภูเก็ตกวาดล้างรถแต่งซิ่ง ยึด 16 คัน พร้อมทำประวัติวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.เมืองภูเก็ตยึดรถแต่งซิ่ง 16 คัน ทำประวัติวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงกว่า 35 ราย รวมถึงจับกุมการจำหน่ายพลุ ประทัด 16 ราย ช่วงประเพณีถือศีลกินผัก
เมื่อเวลา 01.30 -02.30 น. วันนี้ (25 ต.ค.68) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต นำโดย พ.ต.ท.รัชภาส บัวแก้ว สวป.สภ.เมืองภูเก็ต และข่ายสายตรวจรถจักรยานยนต์ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดทางลงสะพานเทพศรีสินธุ์ ต.ตลาดเหนือ ตรวจค้นบุคคล จำนวน 50 คน รถยนต์ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน จัดทำประวัติวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 20 รายพร้อมยึดรถจักรยานยนต์ 10 คัน
นอกจากนั้นได้มีการตรวจค้นตรวจยึดรถจักรยานยนต์ทำผิดกฎหมายบริเวณเวทีกลางสะพานหิน ตรวจค้นบุคคล จำนวน 30 คน รถจักรยานยนต์ 10 คัน รถยนต์จำนวน 2 คัน จัดทำประวัติวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 15 คน พร้อมยึดรถจักรยนต์ 6 คัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 24 ต.ค.68 พ.ต.ท.รัชภาส บัวแก้ว สวป.สภ.เมืองภูเก็ต และข่ายสายตรวจ นสต.ฝึกงาน ได้ออกตรวจร้านจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง บริเวณตลาดแอล สะพานหิน การจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง โดยไม่ได้รับอนุญาต ช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2568 ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน วงเวียนสุรินทร์ จำนวน 16 ราย นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป