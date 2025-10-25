แห่พระรอบเมือง 2 ศาลเจ้าเก่าแก่ภูเก็ต “อาม่าพัดเหล็ก” ร่วมขบวน ประชาชน-นักท่องเที่ยวร่วมต้อนรับคึกคัก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - แห่พระรอบเมือง 2 ศาลเจ้าเก่าแก่ “ศาลเจ้าท่าเรือ-ศาลเจ้าเจ่งอ่อง” จ.ภูเก็ต “อาม่าพัดเหล็ก” ร่วมขบวนแห่ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมต้อนรับตลอดเส้นทาง
วันนี้ (25ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2568 ซึ่งวันนี้ ทางศาลเจ้าท่าเรือ และศาลเจ้าเจ่งอ่อง ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการพิธีแห่พระรอบเมือง เพื่อให้พรผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก โดยมีประชาชน และนักท่องเที่ยวสวมใส่ชุดขาว ตั้งโต๊ะบูชา และจุดประทัดต้อนรับขบวนแห่พระตามถนนสายต่างๆ ซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่านจะมีการจุดประทัดเสียงดังตลอดเส้นทาง และมีฝนตกหนัก
สำหรับม้าทรงของศาลเจ้าเจ่งอ่อง และศาลเจ้าท่าเรือ ในวันนี้ยังคงใช้อาวุธในการทิ่มแทงร่างกาย เพื่อเป็นการรับเคราะห์แทนผู้เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก โดยอาวุธใช้ในการทิ่มแทงร่างกาย เป็นอาวุธในตำนาน และนอกตำนาน เช่น หัวมณฑล มีด สร้อยคอทองคำ เหล็กแหลมแทงเข้าไปที่กระพุ้งแก้ม ซึ่งสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้มารอชมเป็นอย่างมาก
โดยวันนี้ “อาม่าพัดเหล็ก” หรือ “องค์หญิงพัดเหล็ก” ซึ่งเป็นม้าทรงของศาลเจ้าท่าเรือ ร่วมแห่ โดยอาม่าพัดเหล็ก เป็นม้าทรงที่มีความสง่างาม สำหรับปีนี้พบว่า มีประชาชน และนักท่องเที่ยวขอถ่ายรูปจำนวนมาก
สำหรับแห่พระวันนี้ ขบวนแรกเป็นขบวนแห่พระของศาลเจ้าเจ่งอ่อง บรรดาม้าทรงชาย และหญิงของศาลเจ้าเจ่งอ่อง ได้แสดงอภินิหารด้วยการใช้อาวุธ ของมีคมทิ่มแทงตามร่างกาย ซึ่งสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้ที่รอชมขวนแห่พระเป็นอย่างมาก
ขบวนที่ 2 เป็นขบวนแห่พระของศาลเจ้าท่าเรือ ตั้งขบวนที่สี่แยก ม.ราชภัฏภูเก็ต หลังจากนั้น ขบวนเคลื่อนเข้าสู่ถนนเทพกระษัตรี ผ่านถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าสู่สะพานหินเพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูป ควันเทียนกลับไปยังศาลเจ้า ซึ่งภายในขบวนมีม้าทรงทั้งชายหญิงต่างใช้ของมีคม และอาวุธต่างๆ ทั้งในตำนาน และนอกตำนาน เช่น บารากู่ ปืนปลอม รถจักรยาน มีดดาบ เคียวเกี่ยวข้าว เหล็กแหลม และอื่นๆ อีกมากมายทิ่มแทงร่างกายเพื่อรับเคราะห์แทนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก
อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (26ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ทางศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าชื่อดังที่สืบทอดประเพณีถือศีลกินผักมาอย่างยาวนานถึง 120 ปี ซึ่งจะประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) โดยขบวนเริ่มออกจากศาลเจ้าตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป