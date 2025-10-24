6 จังหวัดอันดามันจับมือเปิดงาน “Roadshow and Consumer Fair Andaman” วันที่ 24-27 ต.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - 6 จังหวัดอันดามันจับมือเปิด “Roadshow and Consumer Fair Andaman” ที่สงขลา ระหว่างวันที่ 24–27 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ชูศักยภาพท่องเที่ยว สินค้า บริการท้องถิ่น ดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
วันนี้ (24 ต.ค.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Roadshow and Consumer Fair Andaman สินค้าชุมชนและบริการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 24–27 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และขยายตลาดใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมี นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจาก ททท.สำนักงานหาดใหญ่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
นางสาวดุษฎี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ มีทรัพยากรทางทะเลและธรรมชาติอันสวยงามติดอันดับโลก ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมุ่งหวังให้ Roadshow Andaman เป็นเวทีสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เชื่อมโยงตลาด นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และขยายเครือข่ายธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายในงาน “Roadshow Andaman” มีการออกร้านกว่า 60 บูธ จากผู้ประกอบการและชุมชนใน 6 จังหวัดอันดามัน พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์ของอันดามันอย่างใกล้ชิด