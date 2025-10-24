เปิดนครศรีโมเดล! ยึดทรัพย์คดียาเสพติด 9.5 ล้านบาท กวาดจับปืนร้อยกว่ากระบอก

นครศรีธรรมราช - ผู้ว่าฯ พร้อมด้วยผู้การนครศรีธรรมราช แถลงผลกวาดล้างตามแผน 'นครศรีโมเดล' ในระหว่างวันที่ 17-23 ต.ค. ยึดทรัพย์คดียาเสพติดได้ราว 9.5 ล้านบาท ยึดปืนได้ร้อยกว่ากระบอก พอใจระลอกแรก เตรียมเปิดเฟสสอง "นครศรีโมเดลพลัส"
วันนี้ (24 ต.ค.) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช นำของกลางจากการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างตามแผนนครศรีโมเดล ในระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2568 เป็นกลุ่มอาวุธปืนทั้งปืนสั้น ปืนยาว ปืนอัดลม รวม 99 กระบอก ผู้ต้องหาในคดีอาวุธปืน 130 ราย กลุ่มยาเสพติดมียาบ้า กว่า 2.79 แสนเม็ด ยาไอซ์ และยาเค คดีเสพและครอบครอง มีผู้ต้องหาในกลุ่มคดีนี้ 701 ราย และกลุ่มคดียึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นโทรศัพท์ 29 เครื่อง อาวุธปืน 22 กระบอก รถยนต์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ 9.5 ล้านบาท
นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า การเปิดปฏิบัติการนครศรีโมเดลระลอกแรกเสร็จสิ้นไปแล้วมีผลปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ และกำลังเริ่มเปิดปฏิบัติการนครศรีโมเดลพลัส ขยายผลการปฏิบัติการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำเอาผู้เสพเข้ามาบำบัด โดยขณะนี้ได้ปรับปรุงโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งเพื่อรองรับผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด
ขณะที่พลตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ระบุว่าการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญลดลงอย่างน่าพอใจ การปฏิบัติการของตำรวจและฝ่ายปกครองจะยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยาเสพติดที่เข้ามาในนครศรีธรรมราช ล็อตใหญ่ๆ นั้นเป็นการสกัดจับได้ในระหว่างทางส่งไปยังจังหวัดตอนล่าง