ชาวกระบี่ นับหมื่นแห่ร่วมพิธีเปิดรวมพลคนกินเจกระบี่ พร้อมรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่

กระบี่ - ชาวกระบี่ นับหมื่นต่างสวมใส่ชุดขาว ร่วมพิธีเปิดรวมพลคนกินเจจังหวัดกระบี่ สุดยิ่งใหญ่ พร้อมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี
บรรยากาศที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เช้านี้ ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ กว่า 10,000 คน แต่งกายด้วยชุดขาว-ห่มขาว พร้อมใจมาร่วมพิธีเปิด “รวมพลคนกินเจ จังหวัดกระบี่” ต่างอัญเชิญกิมซิ้น หรือ องค์พระ และธงประจำศาลเจ้าต่าง ๆ จากทั่วทั้งจังหวัด รวมจำนวน 88 ศาลเจ้า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมี “ม้าทรง” จากแต่ละศาลเจ้าเข้าร่วมในขบวน เพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมด้วยศรัทธา ซึ่งในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ จังหวัดกระบี่เตรียมให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมเยี่ยมชมบรรยากาศงานเทศกาลกินเจของจังหวัดกระบี่ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้
โดยหลังจากประกอบพิธีรวมพลและอวยพรแก่ประธานในพิธีเสร็จสิ้นแล้ว องค์พระจากแต่ละศาลเจ้า ได้เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงและอวยพรให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นขบวนได้เคลื่อนต่อไปยังบริเวณ “โต๊ะใหญ่” หน้าห้างโบ๊ก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการตั้งโต๊ะบูชา เพื่อให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมสักการะ
ขณะที่ ประชาชนจำนวนมากต่างนำเครื่องเซ่นไหว้ ธูป เทียน ดอกไม้ และธงเจมาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความร่วมมือของชาวกระบี่ทุกหมู่เหล่า ที่ตั้งใจสืบสานประเพณีถือศีลกินผักอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทำให้บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความสงบ ศรัทธา และความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่ต่อไป