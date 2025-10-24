โรงจำนำคึกคัก ชาวตรังแห่ขอเพิ่มวงเงินฝากทองรับเปิดเทอม 2

ตรัง - ชาวตรังแห่ไปขอเพิ่มวงเงินจำนำทอง นับตั้งแต่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก เพื่อไว้ใช้จ่ายรับเปิดเทอม 2 และเพิ่มทุนทำกิน จนโรงรับจำนำต้องเตรียมเงินทุนไว้ถึง 50 ล้านบาท ไว้ให้บริการ
วันนี้ (24 ต.ค.) ที่สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เทศบาลนครตรัง ช่วงนี้หนาแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางเข้าไปใช้บริการ โดยนางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครตรัง เปิดเผยว่า ช่วงต้อนรับเปิดเทอม 2 สถานธนานุบาลได้เตรียมเงินทุนไว้ 50 ล้านบาท เพื่อให้บริการ ซึ่งมั่นใจว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ โดยช่วงนี้จะมีผู้มาใช้บริการมากเป็นพิเศษจากเดิมช่วงปกติแค่วันละ 200 กว่าราย แต่ขณะนี้เพิ่มมากขึ้นเกือบ 2 เท่า เป็นวันละเกือบ 400 ราย โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา นับตั้งแต่ราคาทองปรับตัวขึ้นสูงมากจนถึงขณะนี้
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายรับเปิดเทอม และบางรายก็เพิ่มวงเงินเพื่อนำไปต่อทุนทำกิน ทำให้ทางสถานธนานุบาลต้องเปลี่ยนป้ายประกาศปรับขึ้นราคารับจำนำทองคำ ให้สอดคล้องกับราคาทองคำในท้องตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นรายวัน โดยขณะนี้ราคารับจำนำทองคำอยู่ที่บาทละประมาณ 48,000-49,000 บาท จึงมีทั้งผู้นำทองมาจำนำ และมีผู้มาขอปรับวงเงินตั๋วจำนำเดิมกันมากขึ้น เนื่องจากทรัพย์สินที่นำมาจำนำ ส่วนใหญ่ 90% จะเป็นทองคำ นอกจากนั้น จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์ช่าง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างไรก็ตาม สถานธนานุบาล เทศบาลนครตรัง ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้จำนำไม่เกิน 3,000 บาท โดยจะไม่เก็บดอกเบี้ย ฟรีทั้งปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ปกครองที่ใกล้จะเปิดเทอม เนื่องจากทรัพย์สินที่ผู้มาใช้บริการกลุ่มนี้นำมาจำนำ มักจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องมือช่าง ส่วนผู้จำนำไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน และผู้จำนำเกิน 5,000 บาท จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งที่นำทองมาจำนำ บอกว่า ตนเองเคยซื้อทองไว้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว (จำน้ำหนักไม่ได้) ในราคา 9,000 กว่าบาท แต่วันนี้นำมาจำนำได้ถึง 20,000 บาท เพื่อจะเอาเงินไปทำคอกให้สุนัข หากพร้อมก็จะรีบมาไถ่คืน เพราะเสียดาย ถึงแม้วันนี้ทองจะมีราคาดีแค่ไหน แต่หากปล่อยให้หลุดไป หรือขายไป คงซื้อใหม่ได้ยากแล้ว เพราะตอนนี้ทองมีราคาแพงมาก จะต้องเก็บเงินมาไถ่คืนแน่นอนในอนาคต