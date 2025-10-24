รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการ หัวใจสัญจร ยกระดับการเข้าถึงการคัดกรองโรคหัวใจ ในพื้นที่ห่างไกล

ชุมพร - โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการ หัวใจสัญจร ยกระดับการเข้าถึงการคัดกรองโรคหัวใจ ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พบผู้ป่วยสะสมมากกว่า 2.6 แสนราย สร้างภาระทางเศรษฐกิจสูงถึง 6,906 ล.
วันนี้ ( 24 ตุลาคม 2568) นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ “หัวใจสัญจร” และการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการดูแลรักษาโรคหัวใจในพื้นที่ห่างไกล พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ท้องถิ่นให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ, มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ, ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย, โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายแพทย์ยงยศ กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Diseases : CVDs) ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก โดยคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 17.9 ล้านคนในแต่ละปี และเกือบ 80% ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสามารถป้องกันได้ หากมีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โครงการ “หัวใจสัญจร” จึงสานต่อภารกิจสำคัญในการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อขยายการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจออกไปในพื้นที่ห่างไกล ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการตรวจและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยในปีนี้โครงการฯ ได้ยกระดับด้วยการจัดฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดชุมพร ให้เข้ารับการฝึกการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiography) จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขไทยในพื้นที่
ด้านแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของประชาชน โดยเฉพาะการดูแลรักษาโรคหัวใจ เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางจำกัด แต่มีผู้ป่วยต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรองกว่า 50 ราย การลงพื้นที่ของโครงการฯ ในครั้งนี้จึงเป็นความตั้งใจที่ต้องการยกระดับการดูแลรักษาโรคหัวใจ โดยนอกจากการตรวจคัดกรองผู้ป่วยแล้ว ยังมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรในพื้นที่สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยได้เองในระยะยาว
ด้าน พล.ต.ต. นายแพทย์เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่น่ากังวล โดยมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 260,000 ราย และสร้างภาระทางเศรษฐกิจสูงถึง 6,906 ล้านบาทต่อปี
"ขณะที่แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจมีจำนวนจำกัดและกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการโรคหัวใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง “โครงการฯ ครั้งนี้สะท้อนพันธกิจสำคัญของสมาคมฯ ที่มุ่งมั่นในการช่วยเผยแพร่ความรู้เชิงป้องกันและยกระดับการดูแลโรคหัวใจของประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เราได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัด"
"ในปีที่ 4 นี้ ณ จังหวัดชุมพร เราได้ยกระดับโครงการฯ จากการตรวจคัดกรองเพียงอย่างเดียว มาบูรณาการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ด้วย เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้อยู่ต่อในพื้นที่และสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไปได้ สำหรับการจัดการโรคหัวใจ ต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiography) แบบ 3 มิติ ที่นำมาใช้ในโครงการฯ นี้ มีประสิทธิภาพสูงในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา โดยเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยไม่มีรังสีอันตราย นอกจากนี้ ยังมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง (IntelliSpace Cardiovascular) มาใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและช่วยในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง" พลตำรวจตรี นายแพทย์เกษม กล่าว
ด้านนายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฟิลิปส์ ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการผลักดันด้านการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น จึงได้สนับสนุนและทำงานร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ในโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อนำเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเคลื่อนที่เข้าถึงชุมชนทั่วประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจและดูแลสุขภาพหัวใจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โครงการนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของฟิลิปส์ ที่เชื่อว่านวัตกรรมจะมีคุณค่าอย่างแท้จริง เมื่อสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้จริง.