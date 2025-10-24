ภูเก็ตสนธิกำลัง บูรณการบุกตรวจค้น 5 จุด นอมินีต่างชาติ ย่านป่าตอง จับ 2 อิสราเอล เจ้าของธุรกิจ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตบูรณาการหน่วยงานความมั่นคง บุกตรวจค้นเป้าหมายนอมินี 5 จุด ย่านเมืองป่าตอง พร้อมจับกุมชาวต่างชาติ หลังมีการร้องเรียน ต่างชาติมีพฤติกรรมทำผิดกฎหมาย
ชุดสืบสวน ตม.จว.ภูเก็ต บูรณาการกับหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทำการสืบสวน หาข่าวการ กระทำผิดของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของคนต่างด้าวบางสัญชาติ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะย่านถนนพระบารมี และถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีการประกอบธุรกิจฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
หลังรับแจ้งจึงได้มีการสอบสวนข้อมูลตามที่มีร้องเรียน ซึ่งพบว่ามีข้อมูลน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดจริง จึงได้ขออนุมัติหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ตที่ 242/68 ลงวันที่ 22 ต.ค.68 เพื่อเข้าตรวจค้นและตรวจสอบเป้าหมายตามข้อร้องเรียน
ต่อมาวันที่ 23 ต.ค.68 เวลา 12.30 น. หน่วยงานบูรณาการประกอบด้วยตม.จว. ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทท.1กก.2 บก.ทท3 ตำรวจท่องเที่ยว(พังงา,ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบเป้าหมายตามหมายค้น ซึ่งเป็นร้านค้าให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ จำหน่ายโปรแกรมท่องเที่ยว และ ร้านตัดผม
ผลการตรวจค้นพบในเบื้องต้นพบ คนต่างด้าวเพศชาย(สงวนนามจริง) สัญชาติอิราเอล 1 ราย แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน และ ให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของกิจการ บริหารจัดการเองทั้งหมด โดยพบว่ามีลูกจ้าง คนไทย 3 ราย และคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอีก 2 ราย โดยตรวจสอบสถานะลูกจ้างคนต่างด้าวพบว่าถูกต้องตามกฎหมาย
แต่จากการตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พบว่าสถานที่ดังกล่าวประกอบธุรกิจแยกเป็นธุรกิจบริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ ธุรกิจจำหน่ายบริการนำเที่ยว และ ธุรกิจบริการร้านตัดผม ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจบริการ ตามบัญชี 3 ข้อ 21 ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการยกเว้นให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ มีโทษตามกฎหมาย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และ ปรากฏชื่อนิติบุคคลหนึ่งติดไว้ด้านหน้าร้าน แต่พฤติการณ์ของการควบคุมดูแลกิจการเองของคนต่างด้าว
ทำให้น่าเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงได้ตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้อง รถจักรยานยนต์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ รวมจำนวน 66 รายการ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง พร้อมกับร้องทุกข์ให้มีการดำเนินคดี กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าเป็นคนสัญชาติใดต่อไป
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกัน ยังได้ลงพื้นที่ตรวจค้น/ตรวจสอบ ธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อีก 2 แห่ง โดยแห่งแรกเป็นร้านอาหารมีชื่อภาษาอิสราเอล พบว่ามีชายวัยกลางคน สัญชาติอิสราเอล ออกมาแสดงตนเป็นเจ้าของร้านอาหาร มีพฤติการณ์ควบคุมดูแลกิจการเอง จำหน่ายอาหารเองรับเงินเอง จึงได้ทำการตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้ มี 5 จุด ด้วยกัน
1.ธุรกิจบริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ ย่านถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
2.ธุรกิจบริการแนะโปรแกรมการท่องเที่ยว ย่านถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
3.ธุรกิจบริการร้านตัดผมชาย(Barber) ย่านถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
4.ธุรกิจบริการร้านอาหาร ย่านถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
5.ธุรกิจบริการร้านอาหาร ย่านถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
โดยจำนวนนี้น่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดแล้วจำนวน 4 ราย อีก 1 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการต่อไป