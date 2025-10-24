“ปั๊มบางจาก 3H” เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมต้อนรับตลอด 24 ชม.

บริษัท 3เอช ปิโตรเลียม จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดงานเปิดให้บริการ “ปั๊มบางจาก 3H” บนถนนลพบุรีราเมศว์ เส้นทางไปจังหวัดสงขลา อย่างเป็นทางการ นับเป็นจุดหมายใหม่ของผู้ใช้รถที่ครบครันที่สุดในภาคใต้ ด้วยบริการน้ำมันคุณภาพมาตรฐานบางจาก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง
“ปั๊มบางจาก 3H” โดดเด่นด้วยพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบายในการเข้า–ออก ภายใต้แนวคิด “เติมเต็มทุกการเดินทาง” โดยมีทั้งร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ร้านอาหารชื่อดังของหาดใหญ่ เช่น ไก่ทอดบังเลาะห์หาดใหญ่, ร้านบิงซูนมหก และเค้กมะพร้าวลาวาหาดใหญ่ ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้องละหมาดและห้องน้ำสะอาดได้มาตรฐาน
ทั้งยังมีมุมพักผ่อนสุดชิลอย่าง “คาเฟ่อินทนิล” ที่มีขนาดใหญ่และสวยที่สุดในภาคใต้ โดดเด่นด้วยดีไซน์อาคารที่มีความพิเศษไม่ซ้ำใคร และยังสะท้อนเอกลักษณ์จังหวัดสงขลา ผ่านสัญลักษณ์ “เกาะยอ–เกาะหนู–เกาะแมว” อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว
และเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่ ทาง “บางจาก 3H” จึงจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าเฉพาะวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดังนี้ เติมน้ำมัน 200 บาท รับฟรีอีก 200 บาท และแจกฟรีอูจิเพียวมัทฉะ 100 แก้ว หรือเติมน้ำมันกลุ่มไฮพรีเมียม รับฟรีอูจิเพียวมัทฉะ 1 แก้ว ทันที
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ อีกเพียบ เช่น เมื่อสั่งเครื่องดื่มอินทนิล 1 แถม 1 ทุกเมนู ตลอด 7 วันในทุกสิ้นเดือนตั้งแต่ ต.ค. 68 จนถึง ม.ค. 69, นำใบเสร็จเติมน้ำมันหรือใบเสร็จอินทนินมาแสดงที่ร้านค้าและร้านอาหาร รับสิทธิพิเศษอีกต่อได้ส่วนลด 5% ทุกร้านค้าในปั๊ม จนถึง 31 ต.ค. 68 และเมื่อเติมน้ำมันครบ 900 บาท รับฟรีน้ำดื่ม 1.5 ลิตร 2 ขวด จนถึง 30 พ.ย. 68
สำหรับ “ปั๊มบางจาก 3H” เปิดบริการทุกวัน พร้อมต้อนรับทุกท่านให้มา “เติมพลัง เติมความสุข และเติมรอยยิ้ม”ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งอยู่ถนนลพบุราเมศวร์ (ฝั่งขาเข้าสงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา