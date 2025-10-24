ไม่ถึงที่หมาย! จนท.สนธิกำลังดักจับกองทัพมดลอบขนใบกระท่อม 300 กก.ข้ามแดน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ทหารกองกำลังเทพสตรี ร้อย.ร.5021 ตร.สะเดา และศุลกากรสะเดา สนธิกำลังดักจับกองทัพมดขณะกำลังขนใบพืชกระท่อมข้ามชายแดน รวบตัวผู้ต้องหา 5 รายพร้อมใบพืชกระท่อม 300 กก.
วันนี้ (24 ต.ค.) พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ฉก.ร.5, พ.ท.กิตติคุณ ณ วาโย เสธ ฉก.ร.5, ร.ท.ดุลยวัต โปณะทองหน.ฝยก.ฉก.ร.5, ร.อ.นิติพันธ์ จันทร์รัศมี ผบ.ร้อย.ร.5021 จนท.ทหารกองกำลังเทพสตรี กองร้อยทหาราบที่ 5021 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร่วมกับตำรวจภูธรสะเดา ศุลกากรสะเดา ได้ร่วมกันดักจับกองทัพมดบริเวณแนวเขตแดน ริมรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย หลักเขตแดนที่ 17/18 ม.4 บ้านทับโกบ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนใบพืชกระท่อมจากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณดังกล่าว
โดยสามารถควบคุมตัวกลุ่มชายอายุระหว่าง 25-50 ปี จำนวน 5 ราย ซึ่งมีหน้าที่แบกพืชกระท่อมข้ามมายังประเทศไทย พร้อมยึดพืชกระท่อมได้ 10 กระสอบ กระสอบละ 30 กก. รวม 300 กก. และยังยึดวิทยุสื่อสารได้อีก 1 เครื่อง
จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ให้การรับสารภาพว่า ตนและพวกได้รับจ้างลักลอบนำเข้าพืชกระท่อมจากประเทศมาเลเซียผ่านทางบริเวณช่องทางผิดกฎหมาย หลักเขตแดนที่ 17/18 เพื่อส่งให้ลูกค้าในจังหวัดปัตตานี โดยได้รับค่าจ้างกิโลกรัมละ 4 บาท หรือ 120 บาทต่อกระสอบ และทำมาหลายครั้งแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะเดา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป