ภูเก็ตไม่แผ่ว! กรสิริฯ วางศิลาฤกษ์วิลล่าระดับพรีเมียมริมทะเล “ทิวา อ่าวมะขาม รีสอร์ท ภูเก็ต” บนทำเลศักยภาพอ่าวมะขาม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตเนื้อหอม นักลงทุนไทย-ต่างชาติ ผุดโครงการไม่หยุด ล่าสุด “กรสิริ ฮอสพิทอลลิตี้แมเนจเม้นท์ วางศิลาฤกษ์โครงการ “ทิวา อ่าวมะขาม รีสอร์ท ภูเก็ต” วิลล่าระดับพรีเมียมติดทะเล บนทำเลศักยภาพอ่าวมะขาม
บริษัท กรสิริ ฮอสพิทอลลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (Kornsiri Hospitality Management Company Limited – KHM) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการของโครงการ “ทิวา อ่าวมะขาม รีสอร์ท ภูเก็ต” (Tiva Ao Makham Resort Phuket) รีสอร์ทวิลล่าระดับพรีเมียมติดทะเล บนทำเลศักยภาพแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารของ KHM ให้เกียรติร่วมในพิธี พร้อมด้วย Mr. Bernd Rudi, General Manager of Centara Grand Phuket ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา
โครงการ ทิวา อ่าวมะขาม รีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณหน้าหาดอ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต มอบวิวทิวทัศน์อันงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลอันดามัน พื้นที่นี้ถือเป็นทำเลศักยภาพใหม่ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ใกล้ท่าเรือน้ำลึกและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวคุณภาพ
โครงการนี้ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท กรสิริ ฮอสพิทอลลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (KHM) ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อสังหาริมทรัพย์คุณภาพระดับพรีเมียม เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ความสงบ และความสมดุลของธรรมชาติ โดยวางแนวคิดของรีสอร์ทให้เป็น Wellness Retreat ที่ผสานความหรูหราและความเรียบง่ายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
โครงการ ทิวา อ่าวมะขาม รีสอร์ท ภูเก็ต ได้ลงนามความร่วมมือกับแบรนด์บริหารโรงแรมระดับนานาชาติ “Centara Hotels & Resorts” อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการบริการและประสบการณ์การพักผ่อนให้ทัดเทียมระดับโลก
พิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ KHM ในการขยายพอร์ตโฟลิโอในจังหวัดภูเก็ต ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของบริษัทในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความยั่งยืน และการส่งเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น