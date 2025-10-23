สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตัวเมืองภูเก็ตตลอด 24 ชั่วโมง หบังเริ่มเอ่อท่วมบางจุด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯ จังหวัดภูเก็ต - นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำคลองบางใหญ่ หลังน้ำเอ่อท่วมถนนในตัวเมืองบางจุด สั่งเฝ้าระวังตลอดคืน คาดถ้าฝนไม่ตกหนักลงมาอีก พรุ่งนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) เวลา 21.00 น. นายศรัยณ์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางฤดีวรรณ ศรีเครือเนตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต งนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองบางใหญ่ แยกธนาคารชาร์เตอร์ เขตเทศบาลนครภูเก็ต หลังพบว่าระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งและท่วมขังบนถนนบางช่วง เนื่องจากคลองบางใหญ่ เป็นจุดรับน้ำจากหลายพื้นที่รอบนอกของภูเก็ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มขึ้นโดยในคืนนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดเวลาประมาณ 23.00น.ก่อนจะเริ่มลดลงหลังเที่ยงคืนซึ่งหากไม่มีฝนเติมเพิ่มเติมคาดว่าพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่ลดลงต่อเนื่องประมาณ 15เซนติเมตร แต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอดูสถานการณ์ใกล้ชิดเนื่องจากคืนนี้น้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดในเวลา 23.00น.วันนี้ 23ต.ค.68
โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตตั้งจุดเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกทั้งนี้หลังน้ำลดจะมีการสำรวจคลองระบายน้ำในพื้นที่เพื่อหาสิ่งกีดขวางทางน้ำและดำเนินการขุดลอกปรับปรุงให้ระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพส่วนพื้นที่อื่นๆเช่นป่าตองและกะทู้ระดับน้ำเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปลอดภัยแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำฝนไม่ใช่น้ำทะเลหนุนและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ตามปกติแต่ในระยะยาวจังหวัดมีแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแก้มลิงและแหล่งพักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งและลดปัญหาน้ำท่วมในอนาคต
