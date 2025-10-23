ทหาร- ตำรวจ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ก่อนถูกส่งข้ามแดน 5 คัน

ระนอง – ทหารและตร. ระนอง ตรวจยึดรถจยย.ใหม่ 5 คัน ก่อนส่งข้ามแดน พบพฤติกรรมเช่าซื้อ จากบริษัทให้บริการสินเชื่อ ก่อนนำไปซุกใต้ท้องเรือประมง นำถุงเกลือ ปิดทับหวังตบตาเจ้าหน้าที่ ประเทศเมียนมา ไต๋เรือรับได้ค่าจ้างคันละ 2 พัน
วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) ร.ต.ท.หญิงสุนิสา สังข์ดวง รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปากน้ำระนอง รับแจ้งจาก ทหารชุดปฎิบัติการ ร้อย.ร.2521 ฉก.ร.25 สนธิกำลังร่วม ตำรวจระนอง เข้าตรวจยึดรถจักรยานยนต์ใหม่ป้ายแดง ภายหลังสายข่าวแจ้ง มีการลักลอบขนส่งทางเรือประมงต่างชาติ และกำลังจะถูกส่งข้ามแดน จากระนองไปยังประเทศเมียนมา จึงเข้าพื้นที่ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุ พบเป็นแพปลาแห่งหนึ่ง พื้นที่ ม.1 ต.ปากน้ำระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พบเรือประมงสัญชาติเมียนมาตามที่ได้รับแจ้ง จึงเข้าตรวจค้น พบถุงกระสอบเกลือสำหรับหมักปลาจำนวนมาก ที่กองเต็มอยู่ภายในลำเรือ เมื่อรื้อถุงกระสอบ บริเวณใต้เก๋งเรือใต้ที่นั่งไต๋เรือ พบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า รุ่นใหม่ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 3 คัน ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้น แอบอยู่ด้านใน และยังมีรถจักรยานยนต์มือสอง อีก 2 คัน ที่จอดบนแพดังกล่าว เตรียมจะนำลงเรือเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำการตรวจยึด มาตรวจสอบที่ สภ.ปากน้ำระนอง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ปรากฏว่า มีการทำกันเป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำ เริ่มตั้งแต่จัดหาแรงงานชาวเมียนมาไปเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ หรือดาวน์รถจักรยานยนต์ จากบริษัทลิสซิ่งต่างๆ ที่ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ จากนั้นมีนักบินหรือคนขับรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมา นำไปส่งยังพื้นที่เป้าหมายที่นัดแนะ และครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกทีมีการแอบซุกใต้ท้องเรือประมงที่มาส่งปลายังฝั่งไทย ก่อนจะนำรถจักรยานยนต์ข้ามแดน โดยตบตาเจ้าหน้าที่ มีการนำถุงกระสอบเกลือมากองปิดไว้บนลำเรือ และใช้ผ้าใบคลุมปิดไว้ ไต๋เรือสารภาพว่า กำลังจะออกเดินทางไปยังปลายทาง เมืองมะริด ประเทศเมียนมา รับจ้างนำข้ามแดน เพียงคันละ 2,000 บาท
พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผบก.ภ.จว.ระนอง กล่าวว่า สามารถยึดของกลาง รถจักรยานยนต์ได้ 5 คัน เรือประมงที่กระทำความผิด 1 ลำ ผู้ต้องหาไต๋เรือและลูกเรือชาวเมียนมา รวม 6 คน ขณะนี้ทีมพนักงานสืบสวนและสอบสวน ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบถึง ขบวนการส่งรถจักรยานยนต์ข้ามแดน ว่าใครเป็นผู้ดาวน์รถและมีใครที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลัง รวมทั้งจะเรียกเจ้าของแพมาสอบปากคำว่าทำไมจึงปล่อยให้ผู้กระทำความผิดกฎหมาย ใช้แพปลาเป็นท่าเรือสำหรับลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่งออก ส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด ถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นของที่ยังไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ต่อไป