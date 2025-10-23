นักท่องเที่ยวคนไทย - ต่างชาติ จมน้ำ สูญหาย 2 ราย ขณะออกไปดำน้ำ เกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต โชคดีช่วยได้ปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เร่งช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวออกไปน้ำ บริเวณ อ่าวรังไก่ เกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ตสูญหาย 2 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และชาวเยอรมัน 1 ราย เบื้อง ศรชล.ภาค 3 ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกค้นหา โชคดีช่วยได้ปลอดภัย
วันนี้ (23 ต.ค.) เวลา 15:00 น ศรชล.ภาค 3 ได้รับแจ้งจากแห่งหนึ่งบนเกาะราชา ว่า มีนักท่องเที่ยวที่ออกไปดำน้ำบริเวณ อ่าวรังไก่ เกาะราชาน้อยสูญหาย 2 ราย โดยเป็นคนไทย 1 รายและเยอรมัน 1 ราย โดยสูญหายไป ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ขณะนี้ เรือสปีดโบ๊ทราชา 4 กับ เรือ ราชา 15 กำลังใช้ความพยายามค้นหา
อย่างไรก็ตามหลังรับแจ้ง พลเรือโทวีรุดม ม่วงจีน ผบ.ทรภ.3/ผอ.ศรชล.ภาค 3 ได้สั่งการ ให้เรือ ต.272 ออกเรือด่วนสนับสนุนภารกิจ ศรชล.ภาค.3 ค้นหานักท่องเที่ยวจมน้ำ พร้อมนักดำน้ำ มูลนิธิกุศลธรรม
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 17.00 น. วันเดียว ทางเจ้าหน้าได้รับพบนักท่องเที่ยวทั้ง 2 รายแล้ว โดยร่างติดอยู่บริเวณโขดหินในทะเล ซึ่งได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย กำลังพาขึ้นเรือกลับฝั่ง
สำหรับทะเลอันมามันช่วงนี้ คลื่นคมแรง เนื่องจากมีพายุเข้า ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความลำบาก