“ทวี สอดส่อง” ทอดกฐินวัดป่าสวย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ชูสันติสุข 'พุทธ-มุสลิม' อยู่ร่วมกัน ย้ำพื้นที่ไม่ต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสวย โดยเน้นย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสัญญาณของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างชาวพุทธและมุสลิม และเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างที่พักสงฆ์และบูรณะซ่อมแซมอุโบสถของวัดป่าสวย โดยมี นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ และ นายธนาธิป พรหมชื่น หรือ กำนันเพื่อน ผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ว. สำรองคนที่ 5 ร่วมคณะ ท่ามกลางการต้อนรับที่คึกคักจากเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงบรรยากาศในงานอย่างชื่นชม โดยเน้นย้ำถึงสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ว่า วันนี้เป็นงานทอดกฐินที่วัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน ซึ่งเป็นวัด ที่ตั้งอยู่ เป็นพื้นที่ ที่ไม่ได้ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่จะประกาศเป็น พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และด้วยพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มาร่วมงานอย่างเนืองแน่น ซึ่งวันนี้ได้เห็นบรรยากาศของพี่น้องไทยพุทธ มาร่วมงานกฐินจำนวนมาก ปกติแล้วคนทั่วไปจะเข้าใจว่าพี่น้องไทยพุทธน้อย แต่ว่าวันนี้ ได้มาเห็น น่าจะหลายพัน เกือบหมื่นก็ว่าได้ พร้อมระบุว่าการจัดงานในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันแห่งความเมตตาและรำลึกถึง รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงเลิกทาส ถือเป็น "ศูนย์รวมพุทธศาสนิกชน" อย่างสมบูรณ์
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้กล่าวถึงบทบาทของ ส.ส.ในพื้นที่อย่าง นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ว่า ในเขตนี้ มี ส.ส. พรรคประชาชาติ คือ ส.ส. สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ซึ่งเป็นมุสลิม แต่เรื่องศาสนา เรื่องวัฒนธรรม เราให้ความสำคัญเท่ากัน นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมคู่ขนาน โดยมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ที่สำรวจพบว่ามีความลำบาก ประมาณ 100 คน
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ย้ำว่า ภาพที่เกิดขึ้นในงานบุญวันนี้ แสดงให้เห็นว่า "พื้นที่ของภาคใต้ ที่แม่ลาน เป็นพื้นที่ที่เรียกว่า อยู่ร่วมกัน พุทธ-มุสลิม อย่างมีความสันติสุข" และการมาในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความเข้มแข็งของพรรคประชาชาติด้วย
ในช่วงท้าย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ยังได้ส่งสารเชิญชวนถึงอดีตข้าราชการและผู้ที่เคยมีตำแหน่ง ให้กลับมาร่วมพัฒนาบ้านเกิด เพื่อ "เป็นการเอาคนดีศรีสังคมกลับมา" พร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่อีกด้วย