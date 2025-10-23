อบจ.สงขลา–สสส. ผนึกกำลังเปิดเวทีประชาคม “สมทบทุนสร้างสุข” ปี 2569

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวทีประชุมประชาคมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ “ร่วมสมทบทุนเพื่อการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2569 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขภาวะในชุมชน
นางสาว ปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาสุขภาวะ โดยเปิดรับโครงการใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
•การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
•การส่งเสริมสุขภาพจิต
•โครงการที่เชื่อมโยงยาเสพติดและสุขภาพจิต
“เราต้องการเห็นคนสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในมิติร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปิดเวทีประชาคมในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง” รองปรินดา กล่าว
รองนายก อบจ.สงขลา ยังเน้นว่า การสร้างสุขภาวะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็น “เมืองสุขภาวะ” ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน หน่วยงานด้านสุขภาพ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย “สงขลาเมืองสุขภาพดี” ให้เกิดขึ้นจริงในปี 2569