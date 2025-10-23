ขนส่งผงะ! เจอลูกระเบิดในพัสดุส่งจากนราธิวาสปลายทางแม่สอด จ.ตาก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ขนส่งเอกชนใน จ.สงขลาพบลูกระเบิด M79 รวม 36 ลูกขณะคัดแยกพัสดุ ส่งจาก อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ปลายทาง อ.แม่สอด จ.ตาก พบรหัสการผลิตจากประเทศเกาหลี
วันนี้ (23 ต.ค.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค. เวลาประมาณ 21.00 น. ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจาก พนักงานบริษัทแฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาในอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบริษัท รับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ เอกชน ว่า พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดบรรจุในลังกระดาษสีน้ำตาล ซึ่งส่งมาจากร้านรับ-ส่งสินค้า ในพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งเข้าดำเนินการตรวจสอบทันที
จากการตรวจสอบพัสดุดังกล่าวพบลังกระดาษสีน้ำตาลอยู่ในลักษณะถูกเปิดออกบางส่วน มองเห็นวัตถุภายในลังกระดาษเป็นวัตถุคล้ายลูกระเบิด M79 (ขนาด 40 มิลลิเมตร) ตำรวจจึงเปิดลังกระดาษออก พบลักษณะคล้ายลูกระเบิด M79 จำนวน 36 ลูก จึงได้ตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สำหรับพัสดุชิ้นนี้ถูกส่งมาจากร้านรับ-ส่งพัสดุในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีชื่อผู้ส่ง คือ อริสรา (สงวนนามสกุล) ซึ่งระบุที่อยู่ในตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และผู้รับชัดเจน คือ นายวุฒิไกร (สงวนนามสกุล) ตำบลแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าระเบิดทั้งหมดมีรหัสการผลิตมาจากประเทศเกาหลี เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และจะสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป