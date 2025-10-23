บรรยากาศกินเจ จ.ตรังซบเซา เชื่อมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดี

ตรัง - บรรยากาศการถือศีลกินเจของ จ.ตรัง ภาพรวมซบเซากว่าปีที่ผ่านมา โดยคนกินเจส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดแทบไม่เห็น เชื่อสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดี
วันนี้ (23 ต.ค.) บรรยากาศการถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ตามศาลเจ้าใหญ่ 2 แห่งในเขตเทศบาลนครตรัง ภาพรวมทั่วไปซบเซากว่าปีที่ผ่านมา โดยคนกินเจจะเป็นคนในพื้นที่ร้อยละ 90 ส่วนนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดแทบไม่เห็น เชื่อว่าสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้คนท่องเที่ยวน้อยลงในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ โดยที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ซึ่งประชาชนที่มาร่วมบริจาคเงินจำนวน 700 บาท จะได้รับอาหารวันละ 3 มื้อ ตลอดเทศกาล 9 วัน แต่จะต้องเอาปิ่นโตไปรับเองที่โรงครัว ขณะเดียวกันทางศาลเจ้าได้ตั้งโรงทานให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับประทานอาหารเจทุกมื้อฟรีเช่นกัน
นายสุพัฒน์ ตันบุรินทร์ทิพย์ จิตอาสา แผนกอนุโมทนา ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม บอกว่า บรรยากาศกินเจปีนี้ในส่วนของศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ยังคงคึกคักเหมือนกับปีที่ผ่านมา สังเกตุได้จากการที่คนมาร่วมด้านพิธีกรรมกับศาลเจ้า ยอดคนลงทะเบียนกินเจตอนนี้กว่า 1,000 คนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดตรัง แต่นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดยังน้อย และพบว่าจำนวนคนที่รับประทานอาหารเจฟรีที่โรงทานกลับเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าเป็นเพราะคนตกงาน และผู้ยากไร้มากขึ้น
ส่วนที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าว่า ปีนี้จำนวนคนลงทะเบียนกินเจลดลง โดยปีที่แล้วมีประมาณ 2,000 ราย แต่ปีนี้มีประมาณ 1,000 กว่าราย ซึ่งน้อยกว่า เชื่อว่าเป็นเพราะปัญหาสภาพเศรษฐกิจ
ขณะที่ประชาชนรายหนึ่งที่ผูกปิ่นโตกับศาลเจ้า บอกว่า ตนเองกินเจทุกปี ผูกปิ่นโตไว้กับศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ในราคาเถาละ 1,200 บาท รับอาหารได้ทุกมื้อตลอด 9 วัน เพราะตั้งใจจะทำบุญร่วมกับศาลเจ้าด้วย โดยทางศาลเจ้าก็เอาเงินทำบุญดังกล่าวไปออกโรงทานให้ประชาชนได้รับประทานอาหารเจฟรีด้วย
ด้าน นายสมเกียรติ มานะพันธุ์ อาชีพขับขี่รถ จยย.รับจ้าง ได้รับจ้างหิ้วปิ่นโตให้ลูกค้าที่รับประทานอาหารเจ บอกว่า ปีนี้เงียบเหงา คนกินเจน้อยมาก จากเดิมตนเคยวิ่งรับส่งปิ่นโตปีละ 7-8 เถา ในราคาเถาละ 600-700 บาท แต่ปีนี้เหลือเพียง 1 เถา ทำให้ขาดรายได้
ส่วน นายคนิน ศรีสุกใส คนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ บอกว่า ช่วงกินเจปีนี้มีนักท่องเที่ยวน้อยมาก คนต่างจังหวัดยังไม่มีเข้ามา ปกติทุกปีพวกตนจะมีรายได้ ด้วยการพานักท่องเที่ยวไปไหว้พระตามศาลเจ้าต่างๆ แต่ปีนี้เงียบเหงา รถราบนถนนก็น้อย นักท่องเที่ยวก็น้อยมาก
เช่นเดียวกับ นายภัทรกฤต จิตรหลัง พ่อค้าขายข้าวแกงเจ บอกว่า ปีนี้จำนวนกินเจน้อยลงมาก บรรยากาศซบเซา คนกินเจส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่และลูกหลานชาวตรังที่ออกไปอยู่ต่างจังหวัด แล้วกลับมากินเจเท่านั้น โดยคนจะนิยมซื้ออาหารใส่ถุงกลับบ้าน เพราะได้ทานกันทั้งครอบครัว เพื่อประหยัด ส่วนคนทานที่ร้านลดลง ขณะที่วัตถุดิบ โดยเฉพาะโปรตีน ปรับราคาขึ้นมาก 200-300 บาทต่อชนิด ซึ่งโปรตีนจะแพงกว่าผักมาก